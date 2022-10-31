巴西新总统面临新挑战

巴西/卢拉

回锅成功的卢拉以50.9%的选票微弱多数再次成为巴西总统。在这次非常两极化的选举之后，卢拉将不得不解决最紧迫的问题：解决巴西的经济问题。

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卢拉面临的经济挑战是什么？据本台报道称，经济是巴西选民在竞选中提到的首要关切。巴西几乎还没有从新冠病毒大流行病和疫情造成的失业中恢复过来，就面临通货膨胀扼杀。在世界上最不平等的一个国家，价格飙升是巴西一场大灾难。当然由于巴西中央银行的早期行动，并由预算支持，暂停征收一定数量的碳氢化合物税，压力已经大大减少，自4月以来通货膨胀率一直在下降。但现在仍然是7%。而吃饱饭仍然是15%的巴西人的主要诉求。而且，巴西食品还有安全忧虑。2010年卢拉离任时，要求吃饱饭的巴西人比例为4%。

卢拉承诺加强其前任制定的社会援助，并消除大流行病期间积累的部分债务。

新总统的第二个挑战：恢复经济增长。并确保经济成果得到更好的分享。因为在新冠病毒之前，巴西已经陷入了增长低迷期，远远无法应对快速增长的人口：过去十年人口平均每年增长0.3%。因此，巴西家庭感受到的是贫穷升级和生活水平降级。在21世纪初卢拉担任总统期间，不平等现象有所回落，但在过去的十年里，不平等现象呈爆炸性发展。差距在富人和穷人之间，也在南方居民和北方居民之间。东北部的人的收入是东南部的一半，而失业的可能性是东南部的两倍。失业率的不平等也非常高。妇女和有色人种遭受的痛苦比白人男子多得多。

为减少巴西的不平等和促进经济增长，新总统目前正在倡导哪些政策？

改善教育，改革国家机制以提高效率，以及改革往往对企业不利的税收制度。这些是经济学家经常提到的长期项目。卢拉屡屡称颂他过去的业绩，他的任期也是唯一一个不平等现象下降的时代。但经济学家认为，卢拉现在将无法应用同样的执政配方，因为在此期间，巴西已经变得负债累累。因此，它的财政回旋余地更加有限，而且全球背景也非常不同。大宗商品的繁荣在2022年已不再有意义。

巴西的优势仍然是它的天然资源。能源领域是曾经提供高薪工作的工业，三十年来却一直在衰退。刚刚下台的总统博尔索纳罗所青睐的农业综合企业、矿产和石油是巴西对外贸易的主要驱动力。重新调整经济方向，使其转向收入更高的、创造更多就业机会的活动，这是一种必要。为了实现这一目标，巴西需要吸引投资者，首先要捍卫环境和亚马逊森林。卢拉对此做出承诺。

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