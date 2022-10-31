强化与中国对抗 美国要在澳大利亚部署B-52

美国/澳大利亚/B-52

在与中国的紧张局势加剧之际，一位知情人士周一表示，美国计划向澳大利亚北部的一个空军基地部署多达 6 架具有核能力的 B-52 轰炸机。中国外交部发言人赵立坚在周一的例行简报会上被问及评论时说，国家间的国防和安全合作不应针对第三方。

广告 继续浏览后续

据路透社今天引述消息说，美国计划在澳大利亚北部部署 B-52。有消息人士说，B-52轰炸机的专用设施将设在澳大利亚北领地首府达尔文以南约 300 公里（190 英里）的澳大利亚皇家空军偏远的廷达尔基地。

澳大利亚广播公司的四个角落节目首先报道了这一发展，并引用了美国文件。而且，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，澳大利亚“不时地”与美国就防务联盟进行接触。澳总理在媒体会议上说：“当然，美国对包括在达尔文在内的澳大利亚也有访问，当然还有美国海军陆战队轮流驻扎在那里。”

澳大利亚北领地已经与美国频繁开展军事合作。数以千计的美国海军陆战队每年轮流在该地区进行训练和联合演习，这是在巴拉克·奥巴马总统的领导下开始的。

澳大利亚国防部长理查德马勒斯的办公室拒绝置评。

中国外交部发言人赵立坚在周一的例行简报会上被问及评论时说，国家间的国防和安全合作不应针对第三方。但中国批评，美方有关做法加剧了地区紧张局势，严重破坏了地区和平稳定，可能引发地区军备竞赛。赵立坚称，“中方敦促有关各方摒弃旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，多做有利于地区和平稳定、增进互信的事。”

据路透社，去年，美国、英国和澳大利亚达成了一项安全协议，将为澳大利亚提供部署核动力潜艇的技术，这激怒了中国。

据华盛顿特区新美国人中心的高级研究员贝卡·瓦瑟（Becca Wasser）表示，随着对中国武力袭击台湾的担忧与日俱增，在澳大利亚部署作战范围约为 14,000 公里的 B-52 应该是对北京的警告。

此前今年稍早，美国向位于美国西太平洋岛屿领土关岛的安徒生空军基地部署了四架 B-52。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅