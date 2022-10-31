美国中期选举：共和党如赢承诺对中国进行调查

美国/中期选举/调查中国

美国国会至此为少数党共和党领袖凯文麦卡锡说，如果共和党在 11 月 8 日的国会选举中获胜，众议院共和党人将成立一个委员会来调查新冠病毒如何从中国传播，并重点关注北京构成的军事和经济威胁。

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据彭博社今天报道称，如果赢得众议院，共和党领袖承诺对中国进行调查。共和党将组建小组将针对中国威胁，以及新冠病毒溯源进行调查。共和党人还透露，还将审查对中国的知识产权盗窃指控。

凯文·麦卡锡在福克斯新闻的“周日早间股闻” 节目中表示，这样一个特别委员会的任务将包括调查美国公司关于中国盗窃知识产权的指控以及中国主导关键行业的状况。

彭博社说，这一承诺反映了许多共和党人对中国越来越强硬的敌意。特朗普前总统上任时承诺在贸易上与中国作斗争，后来他指责中国传播了新冠病毒，他曾经常公开称其为“中国病毒”。

民主党人也一直在对中国采取更强硬的立场，拜登总统将中国领导人习近平和俄罗斯普京对民主构成的威权挑战视为主要的国家威胁。拜登因中国对待包括维吾尔人在内的少数民族的待遇而对中国实施制裁。众议院议长南希佩洛西访问台湾以表明美国对台湾的支持激怒了中国，中国声称台湾是中国固有领土。

麦卡锡将新冠病毒大流行确定为潜在调查的关键目标。据他说，“更重要的是，我们希望找到新冠病毒的起源，要让它永远不会再来一次。”但他说，“要弄清楚那是怎么发生的？”

参议院的共和党人上周发布了一份报告，称这场大流行“很可能是”中国研究实验室病毒泄漏的结果，北京否认这一理论，并说这是谎言。

彭博社说，大多数科学家支持8 月发表的《科学》杂志论文中的结论，即病毒从动物传染给人类，很可能发生在中国武汉拥挤的湿货市场。

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