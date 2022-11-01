加拿大三年中将接待 50 万“新”移民

加接受更多新移民

加拿大移民部长周二宣布，加拿大提高了移民人数门槛，目标是到 2025 年每年接待 500,000 名新移民，以弥补劳动力严重不足的问题。加拿大移民部长肖恩·弗雷泽(Sean Fraser) 1日表示： “加拿大需要更多的劳动力”。

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好几个领域目前将填补 900,000 多个工作岗位。近几个月失业率也创下历史新低，9 月份为 5.2%。

为了克服劳动力匮乏的问题，渥太华计划在 2023 年向 465,000 人（即比以前增加 18,000 人）、2024 年向 485,000 人（即增加 34,000 人）和 2025 年颁发 500,000 人永久居留权。联邦政府打算改进其选拔标准，以便应对“医疗保健、技术工作、制造和 STEM（科学、技术、工程和数学）等领域的“严重缺乏劳动力”的问题。

移民部长表示说，到 2025 年，目标是超过 60% 新接待的人是经济移民。加拿大还旨在更快地与一些海外成员的家庭团聚，增加经济移民人数；增加经济移民。

移民部在一份声明中说，2021 年，该国接受了超过 405,000 名移民，“这是我们单年接待数量最大的一年”。加拿大移民部长肖恩·弗雷泽(Sean Fraser) “目前，加拿大的人口增长速度几乎是其他 G7 经济体的两倍”。

在七大工业国中，加拿大拥有最高的移民比例，近四分之一的加拿大人来自移民。然而，加拿大统计局在春季警告说，该国也处于退休“创纪录”的风口浪尖上。

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