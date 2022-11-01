博索纳罗：不承认失败，但交接仍可开始

总统大选落幕

巴西总统博索纳罗1日晚就他在总统大选落败一事发表正式声明。他表示不承认败选，但可交接权力。博索纳罗说：街头的示威抗议是“愤慨和对不公正”表达，但他希望要保持和平示威。

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巴西最高法院1日下令警方拆除总统博索纳罗支持者为抗议他败选在各地设置的路障，而这位极右派领袖对选举结果仍保持沉默。另据路透社消息，路透社，博索纳罗推迟发表讲话，是因为他得在10月31日晚上赶回官邸准备他的演讲稿。

巴西联邦公路警察（PRF）称，卡车司机在271处地点局部或全部封锁公路，这是博索纳罗在输给前总统鲁拉后，其支持者们抗议活动的一部分。目前抗议已蔓延至巴西26个州中的23个。警方称，已清除另外192个路障。

最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）已要求联邦公路警察清除主要由卡车司机安排设置的路障，卡车司机因博索纳罗政府降低柴油成本而受惠，是他的核心支持者。

一些卡车司机发布影片，呼吁军方发动政变，以阻止2003年至2010年担任巴西总统的左翼人士鲁拉上任。

1日凌晨，巴西高等选举法院院长莫莱斯莫瑞斯与其他6位大法官一起召开视讯会议，从而在最高法院11名成员中形成多数，支持他的决定。联邦公路警察局长瓦斯盖兹（Silvinei Vasques）若未能采取行动清除路障，将遭到罚款。

被封锁的公路包括用来将谷物从农业州运往港口的重要道路，以及连接里约热内卢和圣保罗两个最大城市的主要公路。通往巴西最繁忙的圣保罗瓜鲁柳斯（Guarulhos）国际机场主要通道也被封锁。

博索纳罗政治盟友和伙伴已开始与鲁拉阵营建立联系，讨论过渡事宜。一些人公开宣称博索纳罗政府应尊重选举结果。

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