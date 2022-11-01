巴西总统大选后 博尔索纳罗被指“耍赖” 气氛忽然非常紧张

巴西/总统选举

巴西总统大选胜败已经有定论，国家选举委员会确定卢拉获得胜选，博尔索纳罗败选。但是博尔索纳罗还没有发出哪怕是最轻微的反应。自结果公布以来，他一直没有说话，而整个世界都在祝贺他的对手。在这个民主文化仍然脆弱的巴西，气氛忽然非常紧张，因为被击败的候选人博尔索纳罗的支持者想要全力阻止。

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据本台报道，巴西：博尔索纳罗在卢拉获胜后保持沉默。这一沉默犹如炸弹。

福音派牧师达马雷斯-阿尔维斯，贾伊尔-博尔索纳罗的前极端保守派人权、家庭和妇女部长，已经承认他的候选人在总统选举中落败。而且，国家元首的伴侣，第一夫人米歇尔-博尔索纳罗，在社交网络上对一个博尔索纳罗主义影响者承认卢拉胜选的帖子也巧妙地设置了一个 "喜欢"回应做表达。

周日晚间，《圣保罗日报》写道，即将离任的总统的一些盟友已经排除了对选举官方结果的质疑，博尔索纳罗获得了49.1%的选票。然而，巴西民族主义右派的冠军本人一直保持沉默。博尔索纳罗的推特账户已经关闭。当他的支持者在巴西利亚的街头为他向上帝祈祷时，他甚至没有去见他们。博尔索纳罗没有给他的支持者发出指示性的表态。

据巴西媒体报道，博尔索纳罗在选举结束后的夜晚，与他的长子弗拉维奥一起待在总统府阿尔沃拉达宫里。他与他的竞选伙伴沃尔特-布拉加-内托将军密谈。据《解放报》说，他与负责通知他结果的高级选举法庭主席亚历山大-德-莫赖斯通了电话。但另一方面，总卸任统拒绝与其他人，包括部长们通话。

傍晚时分，媒体报道说，将继续任职至2023年1月1日的总统已经去 "睡觉 "了。然后，当他在星期一醒来时，他像其他日子一样回到了普兰托宫。

法新社的一名摄影师指出，他没有适时发表声明。但本台在圣保罗的记者马丁-伯纳德说，他再次与他的竞选伙伴会面。

胜选的卢拉 "忧心忡忡"，对落选的候选人没有按照传统给他打电话表示遗憾。其他人指出，博尔索纳罗甚至没有感谢他的5800多万选民。

但是，支持博尔索纳罗的卡车司机被动员起来。博尔索纳罗怀念军事独裁统治，不喜欢电子投票。但在选举前不久，他可是保证过会承认选举结果："谁的票数多，谁就赢。这就是民主。"

因此，在总统选举结果显示这个年轻的民主国家从未如此分化的时候，在美国国会大厦事件之后，他的沉默并不能让卢拉的支持者放心。

今天凌晨时分，巴西卡车司机在至少11个州和巴西利亚设置了路障，包括巴西两个最大城市里约热内卢和圣保罗之间的高速公路。据当局称，周一晚间，巴西20个州约有236场示威活动部分或全部封锁了道路。而在白天，一些人在呼吁发动政变。

周一，巴西全国上下都在热议各种谣言。

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