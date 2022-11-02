加拿大安全情报局日益关切中国干预加国事务

关切中国干预加国事务

加拿大安全情报局（CSIS）行动处副主任泰西耶（Michelle Tessier）告诉加国国会议员，CSIS越来越担忧中国试图影响加拿大政治。

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据中央社报道，加拿大“环球新闻”（Global News）报导，泰西耶1日在国会程序暨下议院事务委员会作证时表示，加拿大安全情报局之所以担忧，是因为中国共产党（CCP）在加拿大“介入并有意推进他们自己的国家利益”。

泰西耶说：“他们是外国干预的行为者，我们已公开说过…我们担心威胁加拿大安全的活动，包括中国共产党对外国的干预。”

泰西耶举例称，中国和其他一些国家，一直试图锁定“各层级政府”的民选官员，以推进中国的国家利益。她未说明是哪些其他国家。

她说，中国还试图鼓励一些个人以“中国共产党的代理人身分”发言或行事。“就他们的影响活动以及他们如何试图操纵一些人为其利益而违反加拿大国家利益来说，这仍然是我们关注的问题。”

泰西耶说，中国会使用许多技术来实现这一目标，包括威胁加拿大的华人社区。她并提及中共最近被揭露在世界各地建立警察服务站的情事，其中包括加拿大。

除此之外，加拿大安全情报局还担心“许多敌对国家行为者对媒体的利用，包括中国”。泰西耶说：“我想，媒体中所有可用的载体都可能被敌对国家的行为者所利用。因此所有类型的媒体肯定容易受到利用。”

泰西耶称，敌对外国行为者手中的另一种技术是利用世界各地现存的矛盾，并加深这种矛盾。“这是最常使用的载体之一，例如尝试在社会中找出一个分裂性议题，并以各种方式将其放大。”

“我们确实看过，当然是在新冠疫情期间，敌对国家行为者试图散布虚假信息。”

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