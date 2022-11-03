2020年选票风波阴影下的2022年美国中期选举

距离美国中期选举投票已经只有5天时间。竞选活动紧锣密鼓自不待言。11月8日，美国选民将选出众议院435名议员，参议院100个席位中的三分之一，也就是35席也将面对选民裁决。中期选举每两年一次，朝野两党寸土必争本是自然。但这是自2020年11月至2021年1月6日的总统选举争议风波之后的首次投票活动，无论对于始终不承认败选的前总统特朗普，还是对在选举结果争议声中就职的现任总统拜登来说，这次投票活动都有一番不同寻常的意义。

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这次投票活动在某种程度上是两年前那次投票活动的续篇。对于现任总统拜登来说，能否确保在国会两院的主导权，不仅对他未来两年任期的内政外交政策推动至关重要，而且在一定程度上可以巩固或弱化他因两年前的选举争议而受到影响的合法性。因为尽管特朗普阵营当年就选举结果提出的质疑与诉讼都最终无果而终，但不少特郎普的支持者仍然坚信拜登盗取了特朗普的胜选结果。

对于特朗普来说，共和党能否借此次选举重新主导国会，或两院之一，也另有一番意义。一方面，这意味着国会对2021年1月6日特朗普支持者冲击国会山事件而成立的两党调查委员会可能将无法继续工作，对特朗普个人责任的追究因此可能至少暂时告一段落。另一方面，此次选举对于特朗普来说，也在一定程度上是决定他是否参加2024年总统选举的摸底测验。几个月来，特朗普四处奔走，为他支持的共和党候选人站台ˎ助阵。

通常情况下，在职总统在中期选举中多少有些背水一战。选民常常会借此对总统及其团队在过去两年的表现表达不满，总统难免会因此在参议院或众议院或者两院都失去多数席位。民主党目前在众议院只掌握微弱多数。在参议院则借助两名独立派人士而与共和党各占一半议席，仅靠宪法赋予副总统的那一票形成多数。多项民调显示，民主党似乎有望保持在参议院的多数地位。此前一些乐观的预测甚至认为，民主党可能有新的斩获。但在众议院，情况则不甚乐观。6月下旬，最高法院取消一项允许堕胎的案例引发的民意反弹一度令处境被动的民主党的选情出现逆转，维护堕胎权力的必要有望带动一波女性投票潮。不过，此波舆论动员似乎来得过早。尽管拜登承诺倘若民主党重掌众议院多数，他将签署民主党推动的法案，将保护堕胎权利写入宪法，但随着因乌克兰危机而来的能源危机以及高通胀，风向似乎正重新转向主打经济ˎ治安ˎ移民等议题的共和党。民调显示，物价上涨已经成为选民更加关心的议题。堕胎权在选民最关心议题中的排行开始退后。

选举在即，拜登的经济政策似乎显现出某种成效，美国经济在第三季度重新呈现增长，但拜登政府显然并未能在两年内兑现缓解美国社会的高度分化的诺言。不同政治阵营的对立日益尖锐，推动暴力升级。众议院议长佩罗西的丈夫几天前在家中遇袭受伤就是典型的案例。据国会山负责议员安全的警务部门数据，2017年至2021年间，国会议员受到威胁的案例从不到4000例，猛增到了9600多例。

美国民主机制显然尚没有能走出两年前的选票争议以及冲击国会山事件的重创。很多共和党候选人继续坚持特朗普对2020年选举结果的质疑，令人担心两年前那场选举结果争议在这次选举中重演。路透社10月中旬公布的一项调查显示，虽然绝大多数（75%）美国人相信选举会公正举行，相信自己手中的选票会得到公正计算，但也有近67%的选民担心极端分子会因对选举结果不满而制造暴力。

距离投票日只有5天之际，拜登再次呼吁选民用手中选票，去捍卫面对威胁的美国民主体制。

尽管根据美国昆尼皮亚克大学今年一月公布的一项调查，69%的美国人担心美国民主有崩溃的危险，但这种担心是否能超越选民对日常生活中面对的物价上涨，而变成选票？

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