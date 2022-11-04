美国媒体指责有中国网军试图影响中期选举

美国中期选举

随着美国中期选举投票日期临近，虚假信息满天飞已经成为困扰民主体制运作的一大难题。不仅动摇着选民对选举公正性的信心，也令不少选务官员成为选举舞弊说人士骚扰的对象。据法新社11月3日发自美国佛罗里达州利斯堡的报道，有些选务官员甚至开始为自己的人身安全担忧。资讯纷扰之中，美国媒体近期接连披露，一些涉嫌来自中国的虚假社交媒体账号，针对美国热点话题，传播虚假信息，或重复已经证明没有任何事实依据的2020总统选举舞弊说。

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仅是最近两天，华尔街日报就接连发文，称与中国有关的网络水军试图对大选之际本已纷乱的政治对立添砖加瓦，借此影响民意，中国正成为选举的麻烦制造者。社交媒体推特两天前宣布删除了大约两千个用户账号，认为他们与三个涉嫌设在中国，试图影响美国选举的网络有关。那么中国是否正通过网军，干涉美国选举呢？美国著名中国问题专家，德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛莱仪女士在华盛顿接受本台专访时表示，提出这样的指控需要谨慎。干涉与影响不一样。

葛莱仪：”首先，上次美国总统大选中，曾有外国势力被指控干涉选举。有些证据显示俄罗斯有这样的干涉行动。但在那次选举中，并没有中国干涉选举的证据。所以，我觉得我们应当仔细研究：中国在社交媒体上发布一些消息，可能试图重建叙事，影响人们的思想，但这是否是干涉选举？我觉得我们需要谨慎：这样说是否有根据？如果一名来自中国的外国人向某位候选人提供政治献金，那是非法的。可我不认为我们有这样的证据。所以，我们在怀疑有干涉行为的时侯需要谨慎，要看这些行为是以什么样的方式？是合法的行为？还是非法的行为？这才是需要回答的问题。 ”

中国网军在美国大选背景下的资讯大战中的活动已经引发美国各界的警惕，但从研究结果来看，这些试图影响美国人思想的行为目前效果有限。

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