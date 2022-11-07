阿根廷干旱:2022/23小麦歉收

南美农业 / 阿根廷旱灾

全球小麦市场雪上加霜。在俄乌战争触发世界粮食危机的大背景下，谷物供应如今又需面临来自南美洲的气候压力。世界第七大小麦出口国阿根廷因干旱减产。布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）今年可供销售的小麦比2021年少550万吨。还有业内人士担心，阿根廷当局可能会实施出口限制新措施，以确保国内市场的小麦供应。不过，一位负责农业的高官在上周排除了这种假设。

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本台RFI法文网2022年10月31日星期一在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出布宜诺斯艾利斯通讯员提欧（Théo Conscience)的一篇报导。南美洲干旱影响谷物市场，尤其是阿根廷。作为世界第七大小麦出口国，布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）现已下调2022/2023年度的产量预估。

RFI Image / Argentine : l’actuel épisode de sécheresse est entré dans sa troisième année consécutive, selon l’Organisation météorologique mondiale. Ici, le gouvernement a décrété en juillet 2021,l’état d’urgence hydrique et débloqué un milliard de pesos, environ neuf millions d’euros pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la baisse du fleuve. (illustration) © Théo Conscience/RFI

这一法文专栏报导的原标题为：[La production argentine de blé revue à la baisse]。换作中文可译为：[阿根廷经复核小麦产量下调]。下面是简介以供分享。

南半球气候现象造成干旱 -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先指出，阿根廷干旱严重影响农业产出，并将反应在出口能力上。本次干旱尤其是影响到阿根廷的生产中心潘佩安地区（région pampéenne）。起因是一种气候问题，造成南半球缺乏降雨的拉尼娜现象（La Niña）。

RFI Image / Argentine : les oiseaux migrateurs se font plus rares dans les zones humides du delta, car avec les poissons, c’est toute la chaîne alimentaire qui est mise en danger. (illustration) 存档图片 / 南美：阿根廷干旱。 © Théo Conscience/RFI

世界气象组织(Organisation Météorologique Mondiale)表示，本次干旱已经连续三年之久，这在上一世纪从未出现过。而后果则有：雨水减少，水位降至最低，小麦歉收等。

阿根廷小麦减产影响出口 -

阿根廷罗萨里奥交易所（Bourse de commerce de Rosario）自6月份以来，就在不断地下调2022/2023年度的收成预测。7月份时还说小麦收成可能将达1900万吨，如今，已减至1500万吨。这将是近7年来的最低。产量不振，自然会影响到出口。阿根廷今年应该销售900万吨小麦，比去年少550万吨。业内人士还担心，阿根廷当局可能会实施出口限制新措施，以确保国内市场的小麦供应。阿根廷主管农业生产的国务秘书在上周排除了这种假设。

RFI Image Archive / Argentine : Rosario. (illustration). 存档图片 / 阿根廷：罗萨里奥。 © Getty images/Germán López / EyeEm

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇采访报道在最后部分指出，上述悲观预测发生在一个国际环境，因乌克兰境内的战争而相对复杂的大背景之中。如果说全球粮食危机一度被排除，但有可能在未来几周再度浮现。在联合国和土耳其参与周旋下达成的黑海谷物出口协议即将在本月中下旬到期，目前尚不知能否延续。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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