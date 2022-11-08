中期选举投票在即，纽约州民主党选情吃紧

2022美国中期选举

2022美国中期选举即将拉开帷幕。被看作倾向民主党的深蓝州的纽约选情正迅速加温。在纽约州，这次投票除选举纽约州州长ˎ州总检察长以及联邦众议员和参议员外，州参议院63个席位ˎ州众议院150个席位也将换届。随着投票日临近，被看作倾向民主党的深蓝州的纽约选情开始显现不确定性信号。

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的确，最近20年民主党一直占据优势的纽约，州长选举选情明显吃紧。谋求连任的卸任州长，民主党人霍楚原本在民调中明显领先对手李修顿，但随着竞选争夺推进，两人间的差距越来越小，比分已经十分接近。本周末，总统拜登亲自赶来纽约为民主党候选人站台，前总统克林顿也前后脚赶来助阵，在此之前，现任副总统贺锦丽和前总统侯选人希拉里也来为霍楚拉票。这些民主党大佬接踵而至，选情吃紧可见一般。纽约州由蓝转红似乎也不是不可能。倘若霍楚连任失败，李修顿将成为自2002年以来，纽约首位共和党人州长。

在全州26个联邦众议员选举角逐中，尽管民主党选民注册人数多于共和党，但从一些最新民调结果来看，其中十个选区，竞争也变得激烈。不过，本次选举唯一一位华裔联邦众议员参选人孟昭文在亚裔人口占居民近45%的第六选区获得连任几乎没有悬念。倘若胜选，这将是她第六个联邦众议员任期。

整体而言，亚裔选民在过去普遍倾向支持民主党候选人，但这种取向近年似乎发生变化。对于民主党高调呼吁的堕胎权维护，根据长期关注亚裔选民投票行为的「亚太裔投票联盟」(APIAVote)今年7月底完成的亚裔美国人选民调查,亚裔选民似乎更接近民主党的立场。

陈若平：“其实我们可以从两个方面看。一个是我们自己的报告。我们的报告问了一个问题，不是关于堕胎，是关于医疗保健，这是最重要话题之一。我们也可以看其他组织的报告。比如美国皮尤研究所今年夏季的调查，有关各种族裔的人对合法堕胎权的看法，其中74%的亚裔美国人支持合法堕胎权。而且这个比例比其他族种人都多。”

但是共和党人主打治安牌，这在对纽约州犯罪率颇有体感的亚裔选民中引发不少共鸣。不过，这未必意味着他们不支持民主党力推的保护堕胎权。一名华裔选民对本台表示，她对民主党在打击犯罪率方面的表现十分不满，将投票支持共和党候选人，但她也表示，她至今仍对在中国计划生育政策下被强制结扎耿耿于怀，认为女性应当有身体自主的权利。但她不愿意就此接受采访。

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