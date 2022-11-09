民主党在纽约州躲过红蓝翻盘厄运

2022美国中期选举/纽约

2022年美国中期选举8日晚落下帷幕。根据目前尚不无完全的检票结果，总统拜登虽然可能一如预期，在国会陷入被动，但显然损失并不像共和党希望的那样惨重。尤其是在被看作是倾向民主党的纽约州，此前一度担心的蓝红翻盘情景并未发生。

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一向被看作是深蓝选区的纽约州临近投票时选情一度明显吃紧，总统拜登ˎ副总统贺锦丽，以及前总统克林顿ˎ前总统候选人希拉里-克林顿在竞选最后几天都先后赶来纽约助阵。但从截至昨夜今晨的尚不完全的选举结果来看，民主党在纽约可以说保住了基本盘。选情一度吃紧的女州长霍楚战胜了猛打治安牌的共和党人李修顿，获得连任。联邦参议员舒默的得票率目前也在56%左右。纽约26个联邦众议员席位争夺中，目前已经有14名民主党人胜选，共和党人已确定四人当选，另有9席的结果尚难见分晓。身为华裔的民主党人孟昭文再度顺利当选。这将是她第六次蝉联联邦众议员任期。

虽然总体来看，纽约州并未像一些人担心的那样，由蓝翻红，但民主党的力量明显受到挑战。此前，该州27名联邦议员中，民主党占19席。但目前已经完成的超过80%的检票结果显示，民主党目前只确定保住14席。

这次选举也将确定纽约州议会两院的两党力量对比。民主党在上届州议会参众两院中均占主导优势。

如果说在纽约联邦议员角逐中，只有第六选区的孟昭文为华裔的话，在州议会两院的角逐中则不乏华裔或亚裔面孔。纽约州众议员刘醇逸已确认顺利获得连任，民主党籍的韩裔候选人李荣恩也在华府当选州众议员。民主党韩裔州众议员金兑锡也宣布自己胜选。但此前外界看好有望在亚裔人口占多数的布鲁克林创造历史的台裔民主党候选人曲怡文竞选州参议员的努力在当晚开票接近97%时，只以微弱多数领先对手。

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