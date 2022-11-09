美国中期选举显示胶着 共和党大潮没有卷席而来

美国/中期选举

美国中期选举的投票与计票分秒兼程，选举形势显现共和党在美国国会掀起主政浪潮的希望似乎正在消退。民主党全力以赴希望限制投票损失也显现奏效。至此中期选举对拜登的政治前途和拜登的竞争对手特朗普的前途仍然具有决定性意义。

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据法新社今天报道称，据美国媒体预测，民主党人约翰-费特曼从共和党亿万富翁支持的候选人手中赢得了选举中竞争最激烈的席位--宾夕法尼亚州参议院。拜登阵营的这一捷报，在一个以艰难计票为标志的极其紧张的夜晚，为民主党人提供了保留对参议院控制权的希望，不过，在参议院部分选举中，共和党人直到现在还在民意调查中略占优势。

据路透社称，在美国中期选举后的今天早些时候，争夺国会的控制权在继续，许多竞争最激烈的选举都没有举行，因此尚不清楚共和党是否会打破民主党对权力的脆弱控制。

随着夜幕降临，白宫的气氛有所好转，甚至曾经紧张的助手们脸上露出了笑容，并表示民主党人的早期迹象好于预期。在推特上，拜登发布了一张自己通过电话高兴地祝贺一些民主党获胜者的照片。

在众议院，共和党人仍然倾向于赢得多数席位，这将使他们能够阻止拜登的立法议程。爱迪生研究公司预计，到周三早些时候，共和党已经翻转了六个民主党众议院席位，比他们拿下众议院控制权所需的最低席位多一个。

路透社说，在国会，共和党控制的众议院将能够阻挠民主党的优先事项，例如堕胎权和气候变化，而共和党参议院将控制拜登的司法提名，包括最高法院的任何空缺。共和党人还可以就该国的债务上限展开摊牌，这可能会动摇金融市场。分析称，如果共和党重新控制国会，他们将有权阻止对乌克兰的援助，但分析人士表示，他们更有可能减缓或削减国防和经济援助的流动。

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