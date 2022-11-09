美国篮球明星被俄当局送秘密流放地

俄罗斯/美国篮球明星格里纳案

俄罗斯当局经司法判决后上周将美国篮球明星 Brittney Griner 从莫斯科郊外的一个拘留中心转移，她现在正在前往一个秘密流放地的路上。美国这位两届奥运会金牌得主于 2 月 17 日，即俄罗斯入侵乌克兰前一周，在莫斯科机场被捕，她被指控在她的行李中发现藏有在俄罗斯被禁止的大麻油的电子烟弹。

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据路透社今天报道称，美国篮球明星格里纳律师称，格里纳前往俄罗斯流放地，该流放地在哪儿，格里纳与她的律师都不知道。

32 岁的 Griner 于 8 月 4 日被判处 9 年监禁，罪名是持有和走私毒品。她已经认罪，但说她犯了一个“诚实的错误”，并没有触犯法律的意思。她的法律团队在一份声明中说，她于 11 月 4 日从俄罗斯首都附近的一个拘留中心被转移到流放地，但她目前的位置和最终目的地都不知道。

根据俄罗斯的程序，他们说她的律师和美国大使馆应该在她抵达时得到通知，但需要两周时间。

此前美国总统乔·拜登（Joe Biden）已指示他的政府施压俄罗斯俘政府，以获得改善美国篮球运动员的待遇。

美国国务卿布林肯今天表示，格里纳正在被转移到一个“偏远的流放地”，并表示美国希望俄罗斯当局允许美国大使馆官员接触格里纳和其他在俄罗斯被拘留的美国人。

拜登政府在 7 月下旬提议与俄罗斯进行囚犯交换，以确保格里纳和前美国海军陆战队员保罗·惠兰获释，但表示莫斯科尚未对该提议做出积极回应。

据路透社说，俄罗斯流放地的囚犯面临繁琐的体力劳动、卫生条件差和缺乏足够医疗服务的严酷制度。

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