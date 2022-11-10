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美国总统拜登表示，他打算竞选连任，并可能在明年初做出最终决定，此前他宣布周二的中期选举结果有利于民主。

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美国总统拜登9日说他计划再次竞选，在 2023 年初做决定。路透社今天报道称，白宫官员对拜登的民主党同僚表现好于预期，评论称好像是一种被平反的感觉。

本月将满 80 岁的拜登面临着是否会寻求连任的问题。拜登的一名顾问表示，2024 年竞选总统连任议题讨论正在进行中。

拜登说，“我们的意图是再次竞选拼连任，这就是我们的想法。”拜登在白宫说此番话的时候，他的妻子吉尔坐在附近。拜登说，“这最终将是一个家庭决定。” 据拜登说，他的家人希望他参选，他并不急于做出最终决定。拜登还表示，他将竞选连任与他的 2020 年竞争对手、共和党前总统特朗普的任何声明都无关。

路透社说，预计特朗普也将参选。

中期选举表明民主党并没有溃败。路透社说，拜登心情愉快，在白宫国宴厅与记者们进行了近一个小时的谈天说地。他温和地责备记者根据民意调查预测他的民主党人将遭受更大的损失。

据该报道，不过，白宫已经准备好进行一系列可能来自共和党控制的众议院的调查，包括对拜登儿子亨特的商业交易的调查。拜登说，美国人民会看所说的这些调查几乎形同“喜剧”。但拜登说他无法控制共和党的所作所为。

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