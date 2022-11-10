美国中期选举结果仍在期待 共和党确定小胜

美国/中期选举

美国中期选举结果缓缓出炉，至今天早上消息报告，共和党人正逐渐接近在美国众议院获得多数席位，而参议院的控制权仍悬而未决，两天前，民主党人在中期选举中阻止了共和党的“返归浪潮”。

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据路透社今天报道称，美国中期选举，共和党人接近拿下美国众议院多数席位，在参议院仍有待争夺。根据爱迪生民调评估，共和党人至少获得了 210 个众议院席位，这比众议院立法议程所需的 218 个绝对多数席位少 8 个。

虽然共和党人仍然被看好，但仍有 33 场众议院选举尚未决定，包括53 场竞争最激烈的选举中的 21 场，这预示着可能会最终结果在一段时间内不会被确定。

而参议院的选举结果也远没有那么确定。任何一方都可以通过在内华达州和亚利桑那州选举结果让人跌破眼镜而夺下参议院控制权，目前报告的参议院两党票数均为48席。选举官员们正在有条不紊地统计数千张未清点的选票。

据评论，共和党此次中期选举基本是赢家。共和党即使是众议院的微弱多数，他们也可以决定拜登的剩余任期的政治生活质量，阻止堕胎权等优先事项，并对拜登的政府和家庭展开调查。预计共和党人还将要求削减开支，以换取明年提高国家的借贷限额，这一摊牌可能会吓坏金融市场。

与此同时，对参议院的控制将使共和党人有权阻止拜登的司法和行政职位提名。

路透社说，拜登周三承认了这一现实，但称他准备与共和党人合作。一名白宫官员说，拜登与共和党众议院领袖凯文麦卡锡通电话，麦卡锡当天早些时候宣布，如果共和党控制众议院，他打算竞选众议院议长。

执政党历来在总统的第一次中期选举中伤亡惨重，而拜登一直在低支持率下苦苦挣扎。但民主党人能够避免共和党人预期的全面失败。

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