拜登中期选举称过关 腾出精力应对COP27与G20

美国/拜登

美国总统拜登启程前往埃及参加在那里举行的国际气候峰会。拜登刚刚挺过美国中期选举，并且获得民主党在中期选举里不错的选举结果，避免了共和党曾威胁的呼啸而来压倒性胜利。拜登说，他现在感觉信心满满，要在国际场合推动COP27、G20 外交，他的计划是：与习近平对话、向俄罗斯施压、遏制朝鲜。

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据路透社报道，美国总统拜登（Joe Biden）周四稍晚启程开始为期一周的埃及和亚洲之行，以应对美国一些最棘手的外交政策问题。拜登此行也得益于民主党在中期选举表现。

拜登从 11 月 11 日在埃及举行的国际气候峰会跳到 11 月 12 日和 13 日在柬埔寨举行的东盟会议和东亚峰会，再到 11 月 14日到16日在印度尼西亚举行的20 国集团年度会议。 他将在G20与中国国家主席习近平举行首次面对面会晤，他希望在那里探底习近平的“红线”，与盟友讨论惩罚俄罗斯入侵乌克兰的问题，并讨论在频射导弹之后遏制朝鲜。

据一位白宫官员透露，拜登将在 11 月 13 日在柬埔寨举行的东盟峰会期间会见日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡烈，讨论如何阻止朝鲜的核计划。这位官员说，他们将解决朝鲜的“非法大规模杀伤性武器和弹道导弹计划”。

就气候变化议题，美国高级政府官员表示，拜登应当于 11 月 11 日在埃及举行的 COP27 峰会上发表讲话，预计将提醒签署《巴黎气候协定》的 196 个缔约方密切关注将全球变暖限制在 1.5 摄氏度的目标。据美国官员们表示，拜登预计将在一次演讲和双边会议上讨论华盛顿如何与发展中国家合作，通过利用公共和私人伙伴关系、美国在航运等行业脱碳的努力以及降低甲烷排放的承诺来降低排放。

在访问埃及参加 COP27 期间，拜登将与埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西举行双边会晤，美国官员称，“人权将在这些讨论中占据重要地位。”美国对被监禁的活动家阿拉阿卜杜勒法塔赫“一再表示担忧”，他的案件已引起全球关注，在 200 多天的绝食抗议期间，他的健康状况恶化。美国官员称，拜登将继续敦促埃及政府释放政治犯并进行与人权相关的法律改革。

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