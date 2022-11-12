奥巴马总统中心工地称发现绞索

美国/奥巴马总统中心

正在美国芝加哥建造的一座大型综合以前总统奥巴马命名的中心建筑，因工地发现了一个绞索而停工。在美国因绞索具有种族歧视因素，芝加哥警方开启调查。

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据法新社今天凌晨报道称，与美国前总统奥巴马有关的“欧巴马总统中心”正在芝加哥兴建，负责监督工程的公司表示，工地11日早上发现一个绞索，目前暂停施工。绞索在美国通常具有种族歧视意味。在美国，环形绞索会令人联想到美国南方19世纪到20世纪对非裔族群动用的私刑。

伊利诺州州长普里茨克（J.B. Pritzker）在推特发文说，“绞索不只是种族主义的象徵，它还是一个令人心碎的提醒，让大家想起非裔美国人数百年来遭受的暴力和恐怖。”

奥巴马总统中心（Obama Presidential Center）由“湖畔联盟”（Lakeside Alliance）负责兴建，这个集团是由非裔人士持有的建设公司组成。“湖畔联盟”表示：“我们很震惊这会发生在我们的工地上，我们悬赏10万美元，希望有助于找出该为这种可耻行为负起责任的人。”

美国有线电视新闻网（CNN）说，“湖畔联盟”也已经报警，芝加哥警方正在调查。

据法新社说，奥巴马总统中心将包含博物馆、图书馆、教室和会议室，还有一座篮球场和游乐场。而中心场址位于芝加哥南区（South Side），奥巴马年轻时在当地担任社区组织者，他的妻子蜜雪儿（Michelle）也在那里成长。

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