巴西巴西新当选总统承诺保护亚马逊雨林

巴西/环保

巴西新当选总统卢拉周三参加在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国第27届气候峰会，承诺将保护亚马逊雨林。

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再次当选巴西总统卢拉今天参加在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国第27届气候峰会，这也是刚刚胜选的卢拉在明年一月正式出任巴西总统前的首次出访外国。

卢拉在联合国第27届气候峰会的下午大会上发言，建议下届气候峰会在巴西的亚马逊雨林举行，他还承诺巴西将进行亚马逊雨林“零砍伐“措施，属于巴西未来战略发展策略中的重点。

与其前任博索纳罗大不相同，他曾经推行大量开发热带雨林亚马逊，让世界最大的亚马逊雨林的破坏程度到达15年来的最高，受到国际社会的谴责，让巴西孤立。

巴西新总统卢拉随后与中国气候代表会晤。

此前中国和美国这两个世界最大的温室气体排放国是否合作让参加本届气候峰会的国家担忧，特别是富裕的国家如何在财政上支持发展中国家进行能源转型依然悬而未决。

不过今天在印尼巴厘岛举行的G20峰会共同宣言显示美国和中国继续在气候问题上合作，发出的积极信息让本届第27届联合国气候峰会谈判受到鼓舞，就是各国继续向减少比工业化前升温1.5摄氏度努力，这也是在2015年《巴黎气候峰会》上达成的共识。

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