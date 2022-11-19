拜登夫妇出席长孙女纳奥米·拜登的白宫婚礼

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美国白宫11月19日宣布，拜登总统夫妇当天主持了他们的长孙女纳奥米·拜登与未婚夫彼得·尼尔的婚礼。婚礼仪式于美东时间周六上午11点在白宫南草坪的约250名宾客面前举行。拜登本人也将在周日迎来他的80岁生日。

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拜登夫妇通过白宫声明表示：“看着纳奥米的成长，自我发现，并为自己开辟出如此令人难以置信的生活，这是一种快乐。”他们说：“现在，看到她选择彼得作为她的丈夫，我们充满了自豪感，我们很荣幸地欢迎他加入我们的家庭。我们祝愿他们的日子充满欢笑，并祝愿他们的爱随着时间的流逝越来越深。”

据悉，结婚仪式结束后，拜登夫妇在白宫的国宴厅为家人和新婚夫妇举办了婚礼午宴。晚些时候将举行有甜点和舞蹈的招待会。据了解，白宫至今仅举行过18场有记录的婚礼，还有四场婚礼在其他地方举行，但后来在白宫举办庆祝酒会。

白宫历史协会主席麦克劳林（Stewart McLaurin）说：“这是发生在白宫生活中的一个罕见的、独特的、非常特殊的事件”。此外，拜登将在周日成为美国历史上首位超过80岁的在任总统。此前，这一纪录由离开白宫时77岁的前总统里根保持。

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