给不给特朗普推特号 马斯克传发动网上民意调查

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马斯克周五晚些时候在推特上发起了一项民意调查，要求追随者就是否恢复美国前总统特朗普在推特上的账户进行投票，初步结果显示，大约 60% 的人投了赞成票。

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据路透社说，马斯克 (Elon Musk) 在推特上发起民意调查，决定是否让特朗普复出。据马斯克在推特上写道，“Vox Populi，Vox Dei。” 这是一个拉丁语短语，大致意思是“人民的声音就是上帝的声音”。投票开放 24 小时。

推特的新主人马斯克在 5 月份表示，他将撤销推特对特朗普的禁令，特朗普的账户在去年美国总统大选后发生袭击美国国会大厦事件后被暂停。

马斯克当天早些时候表示，尚未做出恢复特朗普账户的决定，推特已经恢复了一些被禁止或暂停的有争议的账户，包括讽刺网站巴比伦蜜蜂和喜剧演员凯西格里芬。马斯克还决定向 Twitter 用户征求关于谁应该在平台上的指导是公司大规模重组的一部分，包括大规模裁员。

在周五给路透社看到的剩余员工的一份备忘录中，马斯克要求编写软件代码的人在下午早些时候到旧金山 Twitter 总部 10 楼报到。这位亿万富翁在后续电子邮件中说：“如果可能的话，如果你能飞到旧金山亲自出席，我将不胜感激，”并补充说他将在办公室工作到午夜，周六早上返回。

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