特朗普推特账号“人民”赞成后正式恢复了

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推特新老板马斯克昨天晚上宣布重新开通美国前总统特朗普的推特账号。此前推特因阻止特朗普推出引发争议以及被指控是不实推文而被禁止。特朗普对重新开通他的推特账号表示不感兴趣，或因特朗普开建了自己的平台。仍然有成千上万的粉丝涌入特朗普推特空置的账号。

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据路透社报道，在马斯克宣布重新激活前总统特朗普账户后，特朗普本人却冷落推特。特朗普周六表示，他没有兴趣重返 Twitter，尽管在一项组织的民意调查中，微弱多数投票赞成恢复这位因煽动暴力而被禁止使用社交媒体服务的美国前总统的推特账号。

由推特新主人埃隆·马斯克 (Elon Musk) 推出网上民意调查。略超过 1500 万 Twitter 用户在民意调查中投票，其中 51.8% 的人投票赞成恢复。民意调查结果公布时，马斯克说，“人民已经发声了。特朗普账号将复开。”

特朗普的推特账户在 2021 年 1 月 8 日被封禁之前拥有超过 8800 万粉丝，该账户又开始积累粉丝，到美国东部时间周六晚上 10 点时已有近 100,000 名粉丝加入。但一些用户最初报告说，周六晚上无法关注恢复后的帐户。

当天早些时候，特朗普就似乎对此并不那么热衷。特朗普说他会坚持使用他的新平台 Truth Social，这是由他的特朗普媒体与技术集团 (TMTG) 初创公司开发的应用程序，他说该平台的用户参与度比 Twitter 更高，而且表现“非常好”。

路透社说，推特没有回应置评请求。

特朗普周二启动了争取 2024 年重新入主白宫的竞选活动，他赞扬了马斯克并表示他一直很喜欢他。但特朗普还表示，推特遭受了机器人程序、虚假账户的困扰，它面临的问题“令人难以置信”。

马斯克是在 5 月份首次表示，他计划撤销对特朗普的禁令，而特朗普的任何回归推特的时间都受到许多Twitter 广告商的密切关注和担忧。马斯克这位亿万富翁此后一直试图向用户和广告商保证，这样的决定将由内容审核委员会考虑做出，该委员会由具有“广泛不同观点”的人组成，并且在委员会召开之前不会恢复帐户。

马斯克还表示，除非有“明确的程序”，否则 Twitter 不会恢复任何被禁用户。

据路透社说，如果特朗普重返 Twitter，此举将引发人们对他对自己推建的 Truth Social 承诺的质疑，Truth Social 于 2 月在苹果的 App Store 和 10 月在谷歌的 Play Store 推出。特朗普在 Truth Social 上拥有约 457 万粉丝。自 Truth Social 于 5 月开始定期在该应用程序上发帖以来，Truth Social 一直是特朗普与其追随者直接交流的主要来源。在州、国会和联邦调查人员的法律审查下，他利用 Truth Social 宣传他的盟友、批评对手并捍卫自己的声誉。

然而，特朗普与该公司关于Truth Social的协议为特朗普在其他平台上广泛参与打开了大门。美国证券交易委员会 5 月提交的一份文件显示，特朗普有义务在任何帖子上为 Truth Social 提供 6 小时的独家时间，但可以随时在任何网站上自由发布“政治信息、政治筹款或争取投票的努力” .

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