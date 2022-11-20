美科罗拉多夜店枪击案 至少5死18伤

枪击案

11月19日夜里，科罗拉多州科罗拉多泉（Colorado Springs）的夜店“Club Q”发生大规模枪击事件，造成至少5人死亡，18人受伤。美国总统拜登20日表示：“我们绝不能容忍仇恨”。

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科罗拉多泉警方表示，周六夜里11点57分，当局接到了多个911电话，并对“Club Q”的枪击案做出了回应。一名嫌犯受伤，正在接受治疗，但已被拘留。

警官帕梅拉‧卡斯特罗（Pamela Castro）说，目前尚不清楚袭击者是否是因被警察开枪击中而受伤。

调查目前尚处于早期阶段，警方拒绝谈论可能的动机。卡斯特罗表示，警方还将在现场工作数小时，联邦调查局也正在现场协助办案。

卡斯特罗没有澄清18名受伤者中，是否开枪者在内。受伤人员已经被送往不同的医院治疗。

科罗拉多泉消防局发言人告诉FOX 21，事发后有34名消防员和11辆救护车赶到现场急救。

“Club Q”在其脸书页面上发布的一份声明中表示，他们对社区“遭受的毫无理由的攻击感到震惊”。

“Club Q”补充说：“我们感谢英勇的顾客迅速做出反应，制服了枪手并结束了这场仇恨袭击。”

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