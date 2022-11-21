卡塔尔世界杯美国队今天对阵威尔士队 拜登电话加油并称也想上场

美国/卡塔尔世界杯足球赛/拜登

美国总统拜登在美国队出战2022卡达世界杯足球赛前曾致电，除为他们打气，还开玩笑地表示自己准备好了，要教练派他上场。按赛程，美国队将分别于25日与英格兰、29日与伊朗对阵。

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据中央社引述美联社消息指，拜登致电为世界杯国脚打气，还打趣要教练派他上场。在一段影片中，可以看见美国队总教练柏哈特（Gregg Berhalter）当着许多球员的面看着手机说：“上面显示来电的是美国总统。”

拜登在电话中一开头就引用约翰弗格蒂（John Fogerty）1985年歌曲Centerfield的歌词说：“教练，派我上场吧，我准备好出赛了。”拜登接着说：“各位，我知道你们不被看好，但我要告诉你们，你们身处的球队，可是有世上最好的球员，且你们代表的是国家，而我知道你们会全力出击，因此，让我们给他们所有人来场震撼教育吧。”

拜登说：“你们要持续信任彼此，为了你们自己、家人和队友竭尽所能去表现，全国都会为你们加油。”

拜登是在18日打这通电话，柏哈特和球员们向他表达感谢之意。

拜登说：“我真心希望可以到现场看你们比赛。”他还说：“大伙儿，去打败他们，就尽情发挥吧，我知道你们办得到的。”

美国队2018年无缘俄罗斯世界杯，这次卷土重来。据中央社引述比赛日程，美国队小组赛阶段将于21日对上威尔斯、25日对上英格兰、29日对上伊朗。

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