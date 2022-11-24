美国将实施人类史上最大规模拆除水坝工程还河流原生态

美国

2020年3月3日，在加州霍恩布鲁克附近，多余的水溢出了克拉玛斯河上被称为科普克1号的大坝顶部。美国历史上最大的水坝拆除项目计划，很快就会成为现实。联邦能源管理委员会于2022年11月17日举行会议，投票一致通过拆除贯穿加利福尼亚州与俄勒冈州的克拉马斯河(Klamath River)下游四座水坝。

美国联邦能源监管委员会(FERC)的委员们日前投票一致通过，拆除贯穿加利福尼亚州与俄勒冈州的克拉马斯河(Klamath River)下游四座水坝。这是人类史上最大规模水坝拆除与河川整治工程，FERC的委员形容这个决定“重大且具历史性”。

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这项拆坝工程的实施，将使克拉马斯河下游100多年来首次恢复自由流动的原生态，并重新打开数百英里长的三文鱼栖息地。

依赖克拉马斯河与河中三文鱼维生的原住民部落，是推动拆坝工程的重要推手。FERC委员会主席格里克(Richard Glick)表示，部份水坝对环境和鱼类生态构成严重影响，整治河川修复三文鱼栖息地是当地多个部落文化的重心。

拆坝工程将于明年夏天开始实施。

营运克拉马斯河四座水坝的太平洋电力公司发言人格拉夫利(Bob Gravely)透露，当全面产能时，四座水坝大约占该公司的产电量2%。监管拆坝和倡议河川整治的组织“美国河流”(American Rivers)发言人科贝尔(Amy Souers Kober)表示，批准交出水坝营运执照的命令是这项史上最具雄心壮志整治河川计划的一大基石，又指克拉马斯河与其支流逾300英里的三文鱼将会受惠。

FERC的这个决定，符合全美各地拆除老旧水坝的趋势，因为它们需要执照续期，又得面对像克拉马斯河水坝原本面对的政府强制性升级的成本。

目前，全美已有1951座水坝被拆除，包括今年的57座。

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