拜登宣布将主办第二届全球“民主峰会”

第二届民主峰会

美国总统拜登周二在一份声明中宣布，第二届全球“民主峰会”将于2023年3月29日至30日举行。他将主持与哥斯达黎加、荷兰、韩国和赞比亚领导人的辩论。据白宫称，这“体现了人们普遍渴望建立一个负责任、透明和相互尊重的政府模式”。

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五个共同组织国家还在一份联合声明中表示： “这次会议将展示民主国家如何造福于他们的公民，并最有能力应对最紧迫的全球挑战”。

第一届“民主峰会”于 2021 年 12 月以线上方式举行，并招致不在百余个受邀国家之列的中国和俄罗斯的严厉批评。北京对台湾邀请参加这次外交会议特别愤慨。

白宫保证，自第一次峰会以来，有关政府已做出“重要决定，以建设更具弹性的民主国家、打击腐败和捍卫人权”。

这位美国高管表示，首次峰会的与会者还“共同努力抵制专制侵略行为，包括俄罗斯对乌克兰的无端和无理战争”。拜登多次重复说，在他看来，世界正处于一个“转折点”，威权主义的诱惑对一些状况不佳的民主国家构成威胁。

首届民主峰会由美国总统拜登及美国政府于2021年12月9日至10日主办，以线上方式进行的视讯峰会，其目的在于“在国内更新民主，在国外对抗专制”。那次会议的三个主题是防范权威主义、打击贪污，以及促进人权。此外美国在民主峰会期间提出推进以美国为标准的开放安全和发展互联网治理，并将建立未来互联网联盟、发布相关报告。

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