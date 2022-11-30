铁路罢工

由于铁路公司提出的一项关于提高员工待遇合约，仍无法满足美国最大铁路工会的要求，进一步加剧了铁路大罢工的威胁。一旦所有货运列车从下月起停运，不但消费者与各行业都会受到巨大影响，预计美国的经济每天将损失20亿美元。

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当地时间11月21日，铁路工会SMART-TD以微弱多数反对，否决了由联邦政府促成的一项新工资协议，因为里面包含苛刻的时间表，以及缺乏带薪病假保障。此前，另外三个工会也拒绝了该协议。这增加了12月9日大罢工的风险，并可能导致重要的食品和燃料运输，在即将到来的假日季期间受阻。

今年9月，铁路公司和工会之间因待遇问题，陷入谈判僵局。当时，拜登政府介入，促成了一项临时合同协议，从而避免了服务中断。然而，这对部分铁路员工来说仍然不够。工会表示，在12月8日最后期限前必须达成一份修订协议，否则所有工人将进行罢工。

据美国铁路协会估测，大罢工将使约30%的货物运输（按重量计算）遭到冻结，进一步推升通货膨胀，每天给美国经济带来高达20亿美元的损失。

为了平息铁路工人的不满，新的工作条件规定在五年内增加 24% 的工资，以及每年支付 1,000 美元的年度奖金，为期五年。 新合同还提供额外的带薪休假。

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