美国民主党在众议院新选党团领袖 杰弗里斯上任

美国/国会

美国中期选举后众议院多数力量易阵，民主党让位给共和党。民主党失去众议院议长一权，民主党众议院党团主席也换人，前领袖佩洛西放弃竞争。美国联邦众议院民主党党团30日举行闭门投票，一致选择纽约州众议员杰弗里斯担任佩洛西的继任者，法新社说，这意味他将成为美国国会史上首位非裔党团领袖。

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据报道，杰弗里斯（Hakeem Jeffries）自2019年以来就一直担任民主党高层职位，现年52岁的他与82岁的美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）相差30岁，也标志着民主党内将展开世代交替。

在民主党党团投票后，佩洛西发表声明恭贺杰福瑞斯。她称这些新一代领袖反映出我们伟大国家的活力及多样性。

佩洛西在11月时曾宣布，在共和党于明年1月接掌众院后，她将卸下民主党众院领袖职位，而她所担任的众议院议长职位也将换人。

共和党在11月期中选举赢得众院多数席次，共和党大老麦卡锡（Kevin McCarthy）已获选为党内众院领袖，意味他可望成为新任众院议长。

法新社称，在共和党于明年1月接掌众院后，杰弗里斯将成为众院少数党领袖，届时他不仅会是美国国会史上首位非裔党团领袖，也将是美国史上最年轻国会领袖。

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