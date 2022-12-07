最终拿下佐治亚州 民主党人巩固参议院控制权

美国中期选举

美国佐治亚州周二6日举行国会中期选举最后一场决选。结果由现任民主党籍参议员佐治亚州（Raphael Warnock）以微弱多数战胜共和党挑战者沃克（Herschel Walker），令在野的共和党试图夺取参议院控制权的努力，以失败告终。

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法新社报导，这是沃诺克两年来第二度在决选取胜，民主党因而在参议院拥有51比49的多数席位，比目前的50席对50席更胜一筹。但共和党以些微优势取得众院控制权。

53岁的沃诺克对挤满亚特兰大市中心饭店宴会厅的欢欣鼓舞支持者说：「经过一场艰苦的选战，或者我应该说，不止一场选战，我很荣幸能说出民主国家最有力的几个字：人民已经发声。」

浸信会牧师出身的沃诺克是佐治亚州第一位黑人参议员，他表示：「我常说，投票像是一种祷告，希望出现我们渴望自己和孩子所见到的世界。乔治亚州乡亲，你们一直用你们的嘴和腿、你们的手及脚、你们的脑和心祷告。你们付出了艰苦的努力，如今我们在这里站在一起。」

在上个月的期中选举中，佐治亚州有近400万人投票，佐治亚州以3万7000票领先对手沃克（Herschel Walker），但没有达到避免决选所需的50%门槛。

在6日的决选中，沃诺克以更大的优势胜出。沃克虽是乔治亚大学和职业美式足球联盟NFL的传奇人物，但他无法克服一系列破坏性的指控，包括他尽管支持全国禁止堕胎，却支付费用让两名前女友堕胎。

共和党今年难以靠以前总统特朗普模式打造的有缺陷候选人赢得胜利，沃克的失败凸显这种现象，这对特朗普而言是一个打击，因为他准备在2024年第三度进军白宫。

据法新社指出，民主党在参议院取得过半优势，意味不再需要与共和党谈判达成权力分享协议，也不必依靠副总统哈里斯身兼议长的一票来打破平手僵局。

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