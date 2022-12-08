加拿大皇家骑警暂停与中资关联企业的采购合同

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加拿大政府与一家公司签订合同，委托为加拿大皇家骑警（RCMP）提供并维护通讯设备，这份价值逾50万加元的防止窃听的无线电频率过滤系统合同授予了加拿大的辛克莱技术公司，该公司被指由中国的海能达公司控制。经媒体报道后，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）12月7日表示，该事件“令人不安”，并下令审查。

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特鲁多周三在记者会上就媒体报道表示，“我发现令人不安的是，当政府的部分安全机构向我们政府和加拿大人建议，我们必须非常小心外国干涉......而公务员队伍的其他部分正在签署合同，这些合同对我们的行动和我们的国家安全机构，如加拿大皇家骑警的安全水平构成疑问。”

特鲁多说，“我们将跟进此事，找出需要做的事情，以确保我们的通信技术是安全的，但也要确保我们弄清楚这种情况如何继续发生，并确保加拿大不会与出价最低的投标人签署合同，然后转身让我们暴露在安全缺陷中。”

特鲁多说：“我们将对签署这些合同的独立公共服务机构提出一些真正的问题，我们将确保这一点在未来得到改变。现在是发生这种情况的时候了”。

据加拿大广播公司（CBC）报导，2021年10月6日，加拿大政府授予辛克莱技术公司（Sinclair Technologies）一份价值54万9637加元的无线电频率过滤系统合同。保护加拿大皇家骑警（联邦警察）的陆上无线电通信不被窃听是该系统的目的之一。

知情人士向加拿大广播电台证实，辛克莱公司的出价与其竞争对手魁北克省的Comprod公司的出价之间的差距不到6万加元。报导称，该公司自2017年以来一直由海能达公司控制。中国政府通过一个投资基金拥有海能达约10%的股份。

授予合同的加拿大公共服务及采购部表示，在招标过程中没有考虑到安全问题和辛克莱公司的所有权。加拿大皇家骑警称，相信其系统仍然安全。

特鲁多称：“我们作为一个政府依靠独立的公务员来签署合同，并确保对政府要求的一系列举措的合作伙伴进行严格的评估过程，无论是采购还是其他”。他谈道，“显然，我们必须确保明确规定，表明国家安全问题的敏感合同需要只提供给可靠的采购来源。我们将研究我们的通信系统是否受到影响。”

据悉，加拿大公共安全部长门蒂西诺(Marco Mendicino) 周三在渥太华也表达了同样的担忧，称政府正在开始对合同及其授予过程进行评估。据加拿大广播公司周四报导，加拿大皇家骑警已暂停相关的采购合同。门蒂西诺的部长办公室向该媒体证实，加拿大皇家骑警已经暂停了与辛克莱技术公司的射频设备采购合同。

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