美国B-21隐形轰炸机强调威慑中国

美国/中国/B-21轰炸机

美国国防部展示了美国30多年来的首款新型轰炸机，强调美国政府拟将这款轰炸机作为遏制中国相关行动的核心要素。为了限制对手开发防御B-21的能力，五角大楼几乎没有透露关于这个机密项目的细节，七年来在守卫森严的帕姆代尔设施中，B-21一直秘不示人。

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据华尔街日报署名Doug Cameron报道称，美国揭晓旨在威慑中国的B-21隐形轰炸机。这款轰炸机是美国核威慑力量1万亿美元升级计划的第一部分，该计划还将包括新的核潜艇和陆基导弹，旨在对抗中国日益扩大的核力量。飞机制造商诺斯洛普格拉曼公司表示，B-21将携带常规武器和核武器，并且最终可能在没有飞行员的情况下飞行。

美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)说，B-21的优势将持续数十年。这架飞机在加利福尼亚州帕姆代尔的42号工厂的一次活动中首次公开亮相，那里是美国最先进飞机的研发和制造地。

在空军现有的三款轰炸机飞过之后，这架新飞机从机库中推出，一张巨大的盖布被拉开，露出了与现有B-2幽灵(B-2 Spirit)飞机类似的机翼形状。

据该报道，上周五，五角大楼揭开了美国30多年来首款新型轰炸机B-21“突袭者”(Raider)的神秘面纱。这款秘密研制多年的远程轰炸机是美国核威慑力量1万亿美元升级计划的第一部分，旨在作为美军努力遏制中国的一个核心要素。美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)说，“即使是最先进的防空系统，也很难在空中探测到B-21。”

据该报道，B-52轰炸机是越战时代的主力机型，其平均机龄为60年，美国空军计划让其飞行到本世纪50年代。

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