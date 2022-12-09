加拿大拟全面修订外国投资规则，加大审查权力

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加拿大政府12月7日公布了被该国官员称之为十多年来对加拿大外国直接投资法的最大规模更新，新的规则要求对“敏感领域”的投资进行批准，并为分享正在审查的公司的信息作出更广泛的努力。拟议的新规则将是自2009年以来对《加拿大投资法》（ICA）进行的最大规模修订。

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加拿大创新、科学和工业部长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）周三在渥太华向媒体表示：“现实是，当今世界的地缘政治在过去几年发生了巨大的变化”。他补充说，“这就是为什么我们必须准备好面对可能危及我们经济安全的挑战，我想说的是我们的国家安全。”

据悉，拟议的修正案没有明确哪些领域需要新的实施前备案，这将要求寻求在“敏感领域”进行外国投资的公司提前通知政府拟议的投资方案。这一变化旨在给加拿大政府一个机会，以确保外国投资者不会获得“敏感资产、信息、知识产权或商业秘密”，而这些信息通常会在国家安全审查完成之前的交易中得到。

商鹏飞告诉记者称，这些变化寻求保护的领域清单将包括关键矿产，例如锂、石墨和钴等越来越多地被用于电动汽车和其他商品的矿产，以及敏感技术和持有加拿大人个人信息的领域。

商鹏飞说：“我们已经看到，在数字经济中，人们越来越想（获取）加拿大人的数据”。他还提到量子和人工智能是需要保护的技术。根据立法规定，不提交备案将被处以至少50万加元的罚款。

拟议法案中的其他变化包括：启动对任何外国投资的国家安全审查的程序更加简化，以及在这种审查中赋予工业部长更多的权力。该立法还将把对任何不遵守该法案的每项违规行为处罚提高到每天25000加元，并没有时间上限。

据了解，新的立法将使加拿大工业部长有能力在与公共安全部长协商后将国家安全审查扩大到任何外国投资。工业部长还将能够对接受国家安全审查的投资施加条件，包括冻结资产和知识产权的转让，并直接批准投资者的行动以减轻国家安全风险。商鹏飞说，这一变化使加拿大与美国保持一致，后者已经有了类似的规则。

拟议的修订还将允许加拿大与外国盟友分享有关投资者的信息，“以潜在地解决共同的国家安全威胁”。加拿大政府官员在一份技术简报中说，这旨在更好地审查那些可能在多个司法管辖区寻求敏感技术的公司的投资建议。目前，具体的投资者信息被认为是保密的，不能披露。《加拿大投资法》于1985年成为该国法律，并经历过多次修订。

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