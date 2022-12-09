美国女篮“囚”换俄罗斯军火“囚” 各回各家了

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美国篮球明星布里特尼·格里纳在与俄罗斯军火商维克多·布特交换囚犯后，于12月9日抵达美国。

美国篮球明星布里特尼·格里纳在与俄罗斯军火商维克多·布特交换囚犯后，于周五抵达美国。格里纳在俄罗斯被拘留了 10 个月。布特则在美国坐牢已有10年。

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美国与俄罗斯8日成功换俘后，俄罗斯人布特登陆莫斯科，美国人格里纳也回到美国。据路透社今天报道称，“他们说格里纳精神很好，看起来身体状况也良好。”白宫发言人约翰柯比在接受 MSNBC 采访时援引她在黎明前到达德克萨斯州圣安东尼奥当地的美国官员的话告诉 MSNBC。

经过数月的艰苦谈判，周四达成互换协议是莫斯科入侵乌克兰后美俄合作的罕见例子，尽管克里姆林宫很快表示这并没有显示两国关系有所改善。

在一名被美国司法部描述为世界上最多产的军火商之一的人获释后，俄罗斯官方媒体大肆宣扬此次互换是莫斯科的胜利，几十年来，布特在全球范围内向恐怖分子和美国的敌人出售武器。布特始终否认指控。

美国总统乔·拜登在周四宣布获释时表示，这次互换结束了格里纳数月的“地狱”生活，现年 32 岁的格里纳是两届奥运会金牌得主，也是美国女子篮球协会菲尼克斯水星队的明星。

周五黎明前飞往圣安东尼奥的格里纳于 2 月 17 日在莫斯科机场被捕，原因是在她的行李中发现了含有俄罗斯禁用的大麻油的电子烟盒。

路透社说，电视画面显示，当格林纳飞回家时，布特也抵达莫斯科。布特在踏上停机坪后拥抱了他的母亲和妻子。他说很难描述他在接受国营新闻媒体 RT 采访时的感受。他还表示，在美国被监禁期间，他并没有遇到太多反俄情绪。

布特驳斥了俄罗斯在这次换俘交锋中占了上风或者让拜登显得“软弱”的想法。

一位美国高级官员周四告诉记者，拜登亲自密切跟踪了谈判，但直到最近几周他才做出“非常痛苦”的决定，宽大处理布特以完成互换。

美国官方发言人柯比告诉 MSNBC，格里纳现在正前往德克萨斯州萨姆休斯顿堡的布鲁克陆军医疗中心进行评估。在她回家的路上，她的家人要求保密。

路透社说，格林纳自俄罗斯入侵乌克兰前一周被逮捕以来一直在俄罗斯被拘留，她从俄罗斯的一个流放地前往莫斯科，然后前往阿拉伯联合酋长国的阿布扎比​​机场，在那里进行了换俘，两人在同一天从对方身边走过停机坪。

据路透社，美俄两国还在 4 月交换了囚犯，当时俄罗斯释放了前美国海军陆战队员特雷弗·里德，美国释放了俄罗斯飞行员康斯坦丁·雅罗申科。

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