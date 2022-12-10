美国参议院驴象两党的议席牵制因西内玛“叛变”生变

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美国亚利桑那州参议员西内玛 Kyrsten Sinema 周五表示，她将离开民主党成为独立无党派议员。这一突发事件打破参议院刚刚落成的民主党51席共和党49席的对阵关系。

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据法新社报道，美国亚利桑那州联邦参议员席纳玛9日宣布脱离民主党、登记为独立议员。这使得本周才在参院再赢一席、以51席对共和党49席掌握绝对过半优势的民主党，又退回与共和党相同席次局面。

据西内玛接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：“我已经登记为亚利桑那州独立议员。我知道有些人可能有点惊讶，但事实上我认为这非常合情合理。我从来不是十分符合任何政党标签，我也没有真的努力如此，因我不想要。”

民主党6日才欢庆华诺克（Raphael Warnock）在乔治亚州联邦参议员决选击败共和党对手顺利连任，让民主党能在参院享有51席优势。但席纳玛退党后，两党变回各握50席，民主党要靠同党的副总统贺锦丽（Kamala Harris）身兼议长的一票，才能打破平手僵局。

不过，西内玛在当天刊出的另一篇专访中淡化自己退党影响。她告诉美国新闻网站Politico，她不会加入共和党团运作。路透社报道称，根据 Politico 周五发表的一篇采访，西内玛Sinema 本人表示她不会与共和党举行核心会议。如果这种情况成立，民主党人仍然可以在分歧严重的众议院中保持更大的执政控制权，从而削弱她叛逃的影响。

西内玛S出人意料地宣布这一消息之际，民主党总统乔·拜登 (Joe Biden) 在其任期后半段的议程已经因共和党将于 1 月 3 日控制众议院而蒙上阴影。

一位民主党助手说，西内玛周四将她的决定告知了舒默。舒默称，“她让我保留她的委员会任务，我同意了。即使西内玛是无党派的，民主党人仍将在议会委员会中占多数，并将行使传票权，并能够在没有耗时的程序性投票的情况下清除被提名人，以打破共和党的封锁。

路透社说，在税收政策上，西内玛更符合共和党，反对拜登对富人和企业增税的举措。

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