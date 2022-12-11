俄乌战争下:美国重返委内瑞拉

RFI原材 / 油气资源

美国能源大公司雪佛龙集团（Chevron）在获得拜登政府的首肯后，现已获准重返委内瑞拉，开展石油业务，为期六个月。加拉加斯（Caracas）当局为华盛顿方面做出这样的一决定感到高兴。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在近日播出的节目中，所关注的话题之一。马杜罗总统（Président Nicolás MADURO）借此契机表示，期盼美方解除所有针对委内瑞拉的制裁。

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本台RFI法文网2022年12月02日星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇报道。在美国政府批准雪佛龙集团（Chevron）重返加拉加斯（Caracas）开展石油业务数日之后，委内瑞拉总统做出反应，表示感到满意。不过，在现阶段，美国的这一决定，对石油市场的立即影响十分的微弱。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Venezuela : faible embellie sur le marché du pétrole avec la reprise des activités de Chevron]。换做中文可译作[委内瑞拉:石油市场稍微转晴，雪佛龙重返经营]。下面是简介以供分享。

- 六个月的许可不足以让油企全满恢复活动 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，六个月的许可，这对美国能源大公司而言，不足以全面恢复开采活动。这只够重启与委内瑞拉石油公司（Petroleos）合作的四家企业的业务，雪佛龙集团应该还对石油销售所得的资金流向做出了承诺。

RFI Image Archive / Les États-Unis ont assoupli certaines sanctions pétrolières contre le Venezuela dans le but de soutenir les négociations récemment relancées entre le président Nicolas Maduro et son opposition. (Photo : une vue du complexe pétrolier José Antonio Anzoategui dans l’État d'Anzoategui) AP - Matias Delacroix / RFI Image Archive

业内人士认为，由于受政策条件的制约，委内瑞拉的石油产量增长目前会很缓慢。未来6个月内，每天大约是10万桶。这不足以对国际市场造成影响。

- 俄乌战争促使美国放松针对委内瑞拉制裁 -

本台法广RFI«原材料»专栏的记者指出，部分业内专家把美国放宽针对委内瑞拉的制裁，视为马杜罗总统马杜罗总统（Président Nicolas MADURO）的一个胜利。华盛顿实施的制裁没能促成加拉加斯（Caracas）的权力更动。乌克兰境内的战争引发全球能源危机迫使重新洗牌。

RFI Image Archive / Venezuela : le président Nicolas Maduro a exprimé sa satisfaction quelques jours après l’autorisation donnée par les États-Unis au géant américain de l’énergie Chevron d’opérer au Venezuela. Ici, le président vénézuélien Nicolas Maduro lors de la COP27 à Charm el-Cheikh en Égypte le 8 novembre 2022. (illustration) AP - Peter Dejong / RFI Image Archive

美国此前平均每天从俄罗斯进口石油70万桶。如今需要其它供应渠道。委内瑞拉被认为是全球重要的石油储量大国之一，具有取代俄罗斯的潜力。

- 委内瑞拉有潜力但需大量资金以更新设备 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导最后总结指出，委内瑞拉在20年前，每天的产油量达到320万桶，而今则只有70万桶。要恢复到之前的生产能力，委内瑞拉石油工业现已老旧，需要大量的投资。但鉴于制裁措施仍在执行之中，对设备更新换代的可能性目前只能是空想。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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