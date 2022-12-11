猎户舱访月后今回地球

美国/猎户座探月回归

美国宇航局无人驾驶的猎户座太空舱在绕月往返航行的最后一站返回飞向地球，象征着在阿波罗最后一次登月 50 年后，阿尔忒弥斯重启登月计划的首次任务顺利结束。很像是橡皮糖形状的猎户座太空舱载有由三个装有传感器的人体模型组成的模拟船员，定于格林威治标准时间 17：39时在太平洋加利福尼亚半岛外的瓜达卢佩岛附近由所配置的降落伞送入太平洋水面。

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据路透社今天报道称，美国国家航空航天局的下一代月球火箭，带有猎户座乘员舱的太空发射系统 (SLS) 火箭，是2022 年 11 月 16 日从塞巴斯蒂安的发射场 39-B 升空。猎户座在飞越月球上方约 79 英里（127 公里）绕行结束为期 25 天的任务，此次太空飞行曾抵达距离地球最远点约 434,500公里远。

在抛弃装有主火箭系统的配置舱后，太空舱预计将以每小时39,400 公里/小时的速度重新进入地球大气层，次速度超过音速的 30 倍，需 20 分钟的剧烈下降并猛烈撞进海洋。

猎户座于 11 月 16 日从佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心发射升空，搭载 NASA 高耸的下一代太空发射系统 (SLS)，现在是世界上最强大的火箭，也是自阿波罗土星五号以来 NASA 建造的最大火箭。

首次 SLS-Orion 航行启动了阿波罗的后续计划 Artemis，旨在本十年内将宇航员送回月球表面，并在那里建立一个可持续发展的基地，作为未来人类探索火星的跳板。

巧合的是，阿尔忒弥斯Artemis I 号返回地球的时间恰逢 1972 年 12 月 11 日 Gene Cernan 和 Harrison Schmitt 的阿波罗 17 号登月 50 周年。他们是美国宇航局1969 年开始的六次阿波罗任务中 12 名宇航员中最后在月球上行走的宇航员。

据路透社说，重返大气层标志着猎户座旅程中最关键的一个阶段，即测试为它新设计的隔热罩是否能够承受预计会使舱外温度升至近2,760 摄氏度的大气摩擦。它还将测试先进的制导和推进器系统，用于将太空舱从月球引导到正确的重返点并通过下降，将航天器保持在正确的角度以避免燃烧。

猎户座从月球返回时所承受的热量、速度和力将超过从国际空间站 (ISS) 或其他近地轨道飞行的航天器所承受的热量、速度和力。

NASA 官员强调了 Artemis I 任务的实验性质，标志着波音联合制造的 SLS 首次发射，也是第一次与猎户座结合，后者曾于 2014 年在较小的 Delta IV 火箭上进行过短暂的双轨道测试。尽管太空舱在绕月航行期间遇到了一些意外的通信中断和电气问题，但美国宇航局迄今为止对 SLS 和猎户座的表现给予了高度评价，并吹嘘它们超出了美国航天局的预期。

据路透社说，如果 Artemis I 被认为是成功的，载人 Artemis II 最早可能在 2024 年进行绕月往返飞行，随后几年内该计划将与 Artemis III 一起首次让宇航员登月，其中一名预计是女性。

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