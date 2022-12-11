秘鲁政治风云

秘鲁新内阁就职当天 民众示威要求重选

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La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte en el palacio de gobierno de Lima.
La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte en el palacio de gobierno de Lima. AP - Fernando Vergara
作者： 夏榕
5 分钟

在卡斯蒂略被罢免后上任的秘鲁非民选总统博卢阿尔特（Dina Boluarte），当地时间12月10日率领新内阁宣誓就职，然而民众却在当天走上街头，要求举行选举。

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法新社报导，博卢阿尔特是秘鲁首位女总统，曾在卡斯蒂略领导的左翼政府中担任副总统。她周六在总统府，为19名部长，其中有8名女性，主持了宣誓就职仪式。

博卢阿尔特在电视转播的讲话中表示：“我努力筹组团结和民主的内阁，来满足国家的需求。”

与此同时，不满卡斯蒂约遭罢黜的民众发动大型示威，要求重新选举。

60岁的博卢阿尔特是一名律师，她将完成卡斯蒂略至2026年7月的剩馀任期，据悉，目前她已排除提前举行总统选举的可能性。

法新社指出，这是街头抗议者的一个关键诉求，他们在全国各地封路并焚烧轮胎表达不满。

面临一系列腐败调查的前总统卡斯蒂略，曾试图通过解散国会并宣布宵禁，阻止国会对他上任18个月以来的第3次弹劾。但议员还是举行了投票，决定让他下台。

卡斯蒂略在国会的弹劾投票中被罢免后，博卢阿尔特周三匆匆宣誓就任，成为秘鲁首位女总统。

针对博鲁阿尔特接任秘鲁总统，美国表达乐见之意。国务院发言人在声明中说：“我们赞扬秘鲁的制度与民政当局确保民主稳定，在总统博鲁阿尔特承诺筹组的团结政府执政下，我们将持续支持秘鲁。”

卡斯蒂略前往墨西哥大使馆寻求政治庇护失败后，周三被他的安全人员拘留。他在周四被判预防性拘留。卡斯蒂略因为当局的指控，让面临10至20年监禁。周五，数百人连续第2天在首都利马街头游行，要求释放卡斯蒂略。参加抗议活动的家庭主妇托伦蒂诺说：“博卢阿尔特不代表我们，因为她是一个篡位者。我们没有选她。”

前一天，警方发射催泪弹并与数百名卡斯蒂略的支持者发生冲突。法新社说，抗议者要求举行选举，源于对国会的强烈反对。11月公布的一项民意调查显示，86%的受访者反对目前的国会。

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