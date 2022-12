TikTok离遭美国政府全面封杀不远了？

TikTok 安全疑虑

美国联邦参议院周二晚表决通过法案,禁止联邦雇员在政府设备上使用中国影音短视频分享软件TikTok。此外,在本星期早些时候,国会多位两党议员还推出了一项计划全面禁止TikTok在美国运营的立法。

这项法案的发起人是共和党参议员乔什·霍利(Josh Hawley)。2020年8月,上届参议院就曾无异议通过这部法案,霍利这次再次将其推出。

据路透社报道指出,法案仍需众议院通过,才能呈交总统拜登批准。众院得在预定下周结束的本届国会会期结束前,通过这项参院法案。

报道说,这次表决是国会议员出于国家安全关切而遏制中国公司的最新行动。其实,在参院采取行动之前,北达科他州州长道格·伯古姆(Doug Burgum)和艾奥瓦州州长金·雷诺兹(Kim Reynolds)稍早也发布命令,禁止行政单位在政府发放的装置上下载TikTok。至今已约12州采取类似行动,包括本周加入的亚拉巴马州和犹他州。

另外包括国防部、国土安全部和国务院在内的许多联邦机构,已经禁止在政府拥有的设备上使用TikTok。

报道续指,共和党参议员马可·卢比奥(Marco Rubio)同一天宣布提出两党法案,寻求封杀中国短影音平台TikTok,在担忧TikTok恐被用来刺探美国人和审查内容之际,向TikTok母公司北京字节跳动施加压力。

据美国之音报道称,本星期早些时候,国会多位两党议员还推出了一项计划全面禁止TikTok在美国运营的立法。

这项以英文全名缩写简称为《反中共社交媒体法》(Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship, and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party Act,简称ANTI-SOCIAL CCP Act)的议案计划禁止来自中国、俄罗斯及其他令人关切的国家的社交媒体公司进行所有业务交易。

该法案由共和党联邦参议员鲁比奥及共和党众议员麦克·加拉格尔(Mike Gallagher)和民主党众议员拉加·克里什纳莫迪(Raja Krishnamoorthi)12月13日跨党派提出。

鲁比奥说:“联邦政府尚未采取任何有意义的行动来保护美国用户免TikTok的威胁。这不是为了针对创意视频,而是针对一个每天收集数千万美国儿童和成人数据的应用程序。”

美国之音报道说,根据法案,其目的是防止某些外国对手利用现有或未来可能的社交媒体公司来监控美国人、获取美国民众的敏感数据,或散播宣传信息并实行内容审查。

“我们知道它被用来操弄人们收看的内容和影响选举,我们知道它必须听命于中国,现在已经没有时间可以浪费在与一家中共傀儡公司进行毫无意义的谈判上,” 鲁比奥接着说。并强调出:“现在是时候一劳永逸地禁用北京控制的TikTok了。”

