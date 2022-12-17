美参议院通过新法案 为台湾提供五年百亿军援

美台关系

美国参议院当地时间15日晚间通过2023国防授权法案，法案授权总额接近8580亿美元。据中央社指出，引人注目的是，该法案将强化台湾应对中国威胁的防卫能力，包括为台湾提供5年共100亿美元的军事援助。

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中央社报道说，美国参议院以83票赞成、11票反对，通过2023年度国防授权法案（National Defense Authorization Act，简称NDAA），新年度的《国防授权法》中包含了备受各界关注的对台湾的军事援助，授权未来5年提供台湾100亿美元无偿军援，并要求加速处理台湾军购。

这项法案上周已在众议院获得通过，接下来将送交白宫，等待拜登总统签署，成为正式法律。不过，法案仅明定支出项目，实际拨款金额要视后续拨款法案而定，最终军援数字仍有变数。参议院军事委员会主席杰克·里德参议员（Sen. Jack Reed, D-RI）在法案经过数个月两院两党协商并获得通过后称：“这是本年最重大的表决”。

据美国之音指出，该法案核心内容是奠基于参议院外委会通过的《台湾政策法》（Taiwan Policy Act）关于台湾安全防卫条文基础之上。《台湾政策法》为梅嫩德斯和共和党联邦参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）今年6月跨党派提出，并于9月通过参议院外委会。

《国防授权法》中的《强化台湾韧性法》将通过首次为台湾制定具体的国防现代化计划，大大加强美国与台湾的防务伙伴关系。法案将授权美国从2023年至2027年透过美国国务院的“外国军事融资”（Foreign Military Financing, 简称FMF）计划，每年对台湾提供达20亿美元，5年共高达100亿美元的无偿军事援助。

法案还另外授权提供台湾至多20亿美元的外国军事融资直接贷款。

此外，台湾国策研究院执行长郭育仁接受中央社记者访问时说，台美自1979年断交以来，双方一直以台美关系法为主要基础，迄今的军购停留在被动「外国军售」（FMS）及「商售」（DCS）两种关系。

郭育仁表示，若拜登签署2023国防授权法，将多了由美国扮演主动方的「外国军事融资」（FMF），象征台湾扮演美方抗中的重要角色，不仅是台美关系进一步提升，也有其实质与象征意义。

台湾国防部智库、国防安全研究院学者沈明室表示，这项法案已超越过往军售与军购层次，中共若未来军事威胁或实际对台行动时，美方多了军事援助等管道可立即协助台湾。

不过，沈明室提醒，过去国防授权法提到应邀请台湾参与环太平洋军演，但行政部门并没有执行。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范也说，最后的成果仍得视美国行政部门要如何执行，但近年美国拉近与台湾的距离是事实，因为台湾是美国围堵中国的前线，重要性不可言喻。

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