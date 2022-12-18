一中国留学生威胁旅美中国民主人士遭美联邦调查局逮捕

美国/中国

联邦调查局(FBI)宣布，已逮捕就读马萨诸塞州波士顿伯克利音乐学院(Berklee College of Music)的25岁中国留学生吴晓磊(Xiaolei Wu，音译)，他被控多次跟踪骚扰一名倡议民主的女性中国旅美人士，并透过通讯软件、社群媒体和电邮发讯息给受害人，威胁砍掉这名女子的双手。

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据马萨诸塞州检察官表示，被威胁的这名女子曾在校园附近张贴海报，上写“我们要自由、我们希望桌上有食物、我们要呼吸、我们要艺术、我们要民主、我们想要爱，与中国人民同在”等字句。检方表示，吴晓磊14日下午3时在波士顿联邦法院过堂。检方文件指出，跟踪罪若成立将面临最高五年徒刑、三年假释和高达25万元罚金。

根据法院文件显示，吴晓磊10月22日到24日期间不断透过微信、电邮和Instagram发送讯息给张贴海报的受害女子：“再贴，我就砍断你这家伙的双手”，并表示他已向中国公安举报受害人的行为，而公安将会“问候”受害人的家属。此外，吴晓磊还被指控煽动其他人肉搜索受害人的住处，且公告受害人的电邮账号，希望其他人上网谴责受害者。

据联邦检察官罗林斯(Rachael S. Rollins)表示：“我们指控吴先生的行为是威胁且骚扰试图让社运人士禁声、震慑社运人士表达对中国的异议观点。”FBI波士顿分局特别干员博纳沃隆塔(Joseph Bonavolonta)表示：吴晓磊向中国当局举报而让受害者家属可能遭受调查的行径“令人心神不宁，完全违背美国的民主价值。”

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