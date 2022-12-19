遣返令即将失效 美国面临非法移民飓风

南美移民

美国国会两党议员近日敦促拜登总统采取行动，应对以防疫为由旨在遣返非法移民的移民庇护禁令21日失效后，南方边界涌现的大规模非法移民潮。

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在联邦法官11月下令，要求终止特朗普政府2020年实施的庇护禁令、将寻求庇护的非法移民迅速遣返后，成千上万的非法移民在禁令解除前赶到美墨边界。

德州共和党国会众议员冈萨雷斯(Tony Gonzales)指出，目前的局面非常严峻，美国将面临一场“非法移民飓风”。

德州民主党国会众议员奎利亚尔(Henry Cuellar)呼吁拜登宣布移民的申请庇护政策，移民只能在规定的正式入境口岸申请，如果移民不走正式口岸，就要回去。

德州州长阿博特(Greg Abbott)强烈呼吁加强边界安全，他指出，结束以防疫为由对移民庇护的禁令将酿成大混乱。

但拜登政府反驳说：结束对移民庇护的禁令不是为无证移民敞开大门；白宫助理波汤斯(Keisha Bottoms)说：申请庇护的人不是非法越境，而是来到边界要求按照美国法律处理他们的庇护申请。

据美联社报道：12月18日一天内多达6000非法移民穿越美墨边界，边界的德州艾尔帕索市（El Paso），市长利瑟(Oscar Leeser)宣布全市进入紧急状态。当地气温本周会降到冰点以下，18日已见到人们裹着红十字会发的毛毯走在室内街道上。

福克斯(Fox)电视报导：亚利桑纳州育玛(Yuma)县与墨西哥交界处，已聚集大批移民，准备向该县进发；育玛县议会主席芮耶斯(Tony Reyes)宣布全县进入紧急状态。

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