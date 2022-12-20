美议员提政府装置禁用TikTok 传将被纳入国会开支法案

Tiktok/美国

美国联邦参议院上周就共和党籍参议员霍利发起的一项法案表决，寻求禁止联邦雇员员在政府拥有的装置上使用海外版抖音TikTok。

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消息人士今天（12月19号）告诉路透社，美国国会议员将在重要的开支法案纳入一项提案，禁止联邦政府职员在政府拥有的装置上使用中国北京字节跳动科技有限公司的短影音应用程式TikTok。

路透社报道，联邦参议院上周就共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）发起的一项法案表决，寻求禁止联邦雇员在政府拥有的装置上使用TikTok。这是美国国会议员在国安疑虑下对中国企业严加限制的最新行动。

消息人士说，这项禁令预定会被纳入一项为美国政府运作提供资金的综合法案，预计于本周表决。这个提案在上周赢得众议院议长佩洛西和众议院共和党领袖麦卡锡的支持。

许多联邦机关早已禁止在政府拥有的装置上使用TikTok，其中包括白宫和国防部、国土安全部和国务院。

报道称，美国50州当中现有大约19州至少局部挡下政府电脑使用TikTok的权限，多数限制措施都是在过去两周祭出的。路易斯安那州和西维吉尼亚州的成为最新禁止政府装置使用TikTok的单位，理由是担忧中国可能藉此追踪美国公民的个资，并审查内容。

美国共和党参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）上周也宣布提出了两党法案，寻求封杀中国短影音平台TikTok，在担忧TikTok恐被用来刺探美国人和审查内容之际，向TikTok母公司北京字节跳动施加压力。卢比奥说，TikTok对美国国家安全构成威胁。该提案禁止美国公司与任何受中国、俄罗斯等国家影响的社交媒体公司进行交易。

美国外来投资审查委员会（CFIUS）多月来寻求达成一项国家安全协议，以保护美国上亿TikTok用户的个资，但目前看来似乎在年底前无法达成任何协议。

报道指出，这项立法不会影响在私人或公司拥有装置上使用TikTok的1亿多名美国用户。

TikTok先前辩称相关疑虑主要是错误资讯引起。

2020年，时任美国总统特朗普试图阻碍新用户下载TikTok并禁止其他交易，此举本应让TikTok在美国遭到封杀，但最终因法院一连串争讼失利而告终。

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