致命的冬季风暴给美国圣诞周末蒙上了一层阴影

美国寒冬

冬季暴风袭击美国。2022年12月24日，纽约州水牛城的西德拉文大道和比德韦尔公园路的十字路口横卧着一棵被风连根拨出的大树。至12月25日，全美死于暴风雪中的人数已升至28人。

一场暴烈的冬季风暴，伴之以极寒的温度，继续扰乱着美国的圣诞周末，导致数以千计的航班撤销，星期日，这一冬季风暴造成的死亡人数上升至28人。

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据报道，美国东海岸、德克萨斯州和华盛顿州有超过20万户家庭和企业停电，而前一天有180万户家庭和企业停电。

根据NBC新闻的统计，到目前为止，至少有28人在与天气有关的事件中死亡。CNN周日上午曾报道有26人死亡。当局说，在遭受大规模暴风雪袭击的纽约州城市水牛城，星期日，16%的居民家中没有电，七人不幸死亡，周日继续降雪，雪厚达1.2米。

纽约州州长凯西-霍楚尔告诉记者，"这场风暴将作为水牛城最具破坏性的风暴载入史册。她表示一直在与白宫联系，盼望拜登的政府支持该州的联邦灾难声明请求。

美国国家气象局的气象学家里奇-奥托说，截至周日上午，美国中部和东部以及最北端的墨西哥湾沿岸的气温仍然远远低于平均水平。

"我们预计在星期一早上之前，水牛城地区的还会有一到两英尺厚的雪，"他补充说。"在某种程度上我想我们可以说，最糟糕的情况已经过去，但今天在水牛城地区仍有相当大的降雪。"

肯塔基州当局已确认该州至少有3人因风暴而死亡，而周五俄亥俄州高速公路上发生的50辆车连环相撞事件中，至少有两名驾车者死亡，另有多人受伤。

星期六格林尼治标准时间22点左右，大约有53万户家庭仍然停电（相比之下，前一天多达150万户），特别是在北卡罗来纳州和缅因州，那里的温度基本为负值。

美国国家气象局警告说，这种寒冷对生命是一种威胁，敦促受影响地区的美国人留在室内。据同一消息来源称，周五，由于大风，温度感觉低至零下48℃。

自周三晚上以来，一场几十年来最严重的冬季风暴袭击了全美，伴随的极地风导致大雪，特别是在五大湖地区。

根据追踪网站Flightaware.com的数据，周六有超过3300个航班被取消，超过7500个航班被延误。前一天有近6000个航班被取消。

美国交通部长皮特-布蒂吉格周六在推特上说，"最极端的干扰已经过去，航空公司和机场正在逐步恢复运营“。

由于温度非常低，电网的压力非常大。美国东北部十几个州的运营商PJM呼吁民众在周六全天减少消费以避免停电，包括北卡罗来纳州在内的一些城市，由于对电力的高需求，不得不暂时切断电源，导致家庭没有暖气。

美国国家气象局说："这场风暴预计将持续到周末，然后到下周中期气温将恢复到季节性标准。在此之前，"如果你必须旅行或在户外活动，请准备好应对极度寒冷，穿上多层衣服，并尽可能多地覆盖住皮肤，该机构还表示："在一些地方，在外面呆几分钟内就可能造成冻伤。"

加拿大也受到了风暴的影响。加拿大当局还发布了恶劣天气警告。安大略省和魁北克省有数十万人断电，而温哥华、多伦多和蒙特利尔的机场有许多航班被取消。

加拿大铁路服务机构VIA铁路公司表示，在发生一起列车脱轨事故之后，多伦多至渥太华和蒙特利尔的所有列车将在圣诞节期间停运，而 "极端天气条件 "导致许多列车被取消。

自周五下午以来，风暴已经成为一个 "压力炸弹"：两个气团之间的强烈对撞，一个是来自北极的非常寒冷的气团，另一个是来自墨西哥湾的热带气团。压力炸弹可以产生大雨或大雪，沿海洪水和飓风。

来自多伦多的气象学家Kelsey McEwen报告说，伊利湖的海浪高达8米。美国气象局报告说，在俄亥俄州费尔波特港，湖边的风速达到每小时120公里。

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