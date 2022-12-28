缺乏病毒基因组数据 美国也考虑对中国入境人士防疫限制

中国疫情/美国

中国当局突然放松了所有新冠疫情限制和控制措施后国内疫情大爆发，但中国同时宣布从1月8号起将完全打开关闭了近三年的国门，取消出入境旅游限制，但由于疫情和新冠病毒基因组序列数据都缺乏透明度，引起外国决定或正考虑对来自中国的入境者采取防疫限制措施。

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法新社报道，美国官员周二表示，美国正在考虑对来自中国的旅行者实施入境限制， 随着中国自2020年初以来的 "动态清零"政策的关键措施在几周内被拆除，整个中国的感染率飙升，促使美国官员担心出现新的病毒变种的风险。

美国匿名官员说："国际社会越来越关注中国目前爆发的新冠疫情以及中国报告的透明数据，包括病毒基因组序列数据的缺乏。 "

北京承认 "不可能 "追踪疫情，甚至从周日开始停止公布每日健康数据。官方数字被越来越多的人批评为严重低估了感染和死亡人数。但是，在国外引起最多关注的是病毒基因组数据的缺乏，美国官员认为，这使导致"公共卫生官员越来越难以确保他们能够识别任何潜在的新变种并迅速采取行动减少传播，"

他们补充说，美国正在 "遵循公共卫生专家的科学和建议，与合作伙伴协商，并考虑采取类似的行动......以保护美国人民。"他们引用了世界卫生组织（WHO）表达的关切，以及日本、印度和马来西亚采取的措施。

日本以宣布将从周五起恢复对来自中国大陆的旅行者进行强制性PCR测试。中国外交部周二表示，各国应保持对疾病的 "科学和适当 "控制，"不应影响人们的正常交流"。

中国放松对新冠疫情的管理和限制措施，结束了大规模的测试、禁闭和漫长的隔离，而这些措施之前扰乱了供应链，破坏了与世界其他地区的贸易关系。

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