美国加州今年查获芬太尼2.8万磅，足以杀死北美洲所有人口两次

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美国加利福尼亚州州长纽森（Gavin Newsom）日前宣布，加州警方2022年查获2万8765磅芬太尼，为一年前的六倍，足够杀死北美洲所有人口两次。

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纽森指出：今年的芬太尼危机，触及加州和美国的每一个地区。芬太尼已夺走众多加州人和美国人的性命。

加州旧金山湾区各县地检处指出，地方面临芬太尼的严重威胁。圣他克拉拉（Santa Clara County）地检处从2022年元月至10月间共提出200宗以上与芬太尼毒品相关控罪案，而2021年才不过提出120宗芬太尼相关控罪案。

美国的芬太尼90%以上来自中国。中国芬太尼进入美国，起初采取包裹邮寄的方式，当美国海关严查中国包裹后，中国便改为与墨西哥毒枭合作，向毒枭提供芬太尼原料，由毒枭在墨西哥合成后，运送到美国。圣他克拉拉县处置重大毒品走私罪行团队监督梁(Edward Liang)说，连接墨西哥的5号州际公路已成为走私芬太尼毒品的主要运送路线。

经由人工合成的芬太尼毒性比海洛因强50倍，仅仅两毫克的芬太尼，即只够放在铅笔尖上的数量，就可致命。芬太尼且容易掺入非法药品如止痛药、或者兴奋剂等。许多青少年容易上网购买掺有芬太尼的伪药，因而染上毒瘾。

圣他克拉拉县地检处日前对一名绰号“狂人”(Madman)的男子提出非法销售芬太尼给未成年者的控罪，该男子涉嫌销售掺有芬太尼药丸给高中学生，导致一名购买药丸的少女在浴室内服用过量芬太尼而死亡。

美国缉毒局（DEA）表示，执法部门2022年在全美查获的芬太尼（Fentanyl）剂量，比去年多出超过一倍。根据官方数据，2021年7月至2022年6月，全美有10万7000多人因服用过量芬太尼致死。媒体报道发现，芬太尼已成为18至49岁美国人死亡的主因，因服用芬太尼导致丧生的人数，已超过车祸、自杀和枪械暴力。

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