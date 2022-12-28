美最高法维持“第 42 条”移民法令继续有效

美国司法/移民危机

在美国，最高法院周二（12月27号）决定维持著名的“第 42 条”法令，该措施允许驱逐潜在移民，包括潜在的寻求庇护者。在此背景下，拜登政府与共和党各州之间的司法战仍将继续进行。

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“第 42 条”法令于2020年3月由前总统特朗普政府出台，以对抗新冠大流行。拜登政府现在想结束它，但19个共和党执政的州认为，若取消将导致边境地区出现更大的危机，或吸引大量移民抵达。

所谓的 "第42条 "政策允许当局立即驱逐抵达边境的移民，而那些可能有资格申请庇护的人也无法申请。根据官方数据，自2020年生效以来，这一法令已被使用了200多万次。二移民保护组织认为，这明显违反了国际法。

美国最高法院将在未来几个月内作出裁决，但与此同时，九位法官中的五位已决定保留该措施。保守派大法官之一戈尔苏奇却与他的进步派同事一起投票，他解释说："制定第42条的目的是为了解决健康危机，而移民危机不是健康危机。

同一天，白宫立即对最高法院的决定作出反应，说这个 "第42章 "不应无限期延长。政府还呼吁国会通过乔-拜登总统提议的移民改革。

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