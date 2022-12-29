巴西“球王”贝利辞世

球王贝利辞世

巴西球王贝利女儿凯莉·纳西门托（Kely Nascimento）29日宣布父亲病故，享年82岁。比利的女儿凯莉（Kely Nascimento）在社群媒体Instagram上写道：“我们无限爱您，安息吧。”巴西总统卢拉写道：从来没有像他这样的 10 号球员。阿根廷球王梅西写道：“贝利，你安息吧！”

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现年82岁的贝利自11月29日以来一直在住院接受结肠癌和呼吸道感染的治疗。此前，媒体报道，贝利已经对化疗不再有反应，并开始接受姑息治疗。就在不久前，贝利的女儿凯莉·纳西门托（Kely Nascimento）在她的社交账号上发布了一张贝利观看世界杯球赛的照片，试图安抚贝利的球迷。

12月18日下午，巴西“球王”贝利（Pelé）在社交平台上发文，庆贺阿根廷国家队和球队灵魂人物梅西（Messi）在卡塔尔世界杯点球大战中战胜法国，第三次获得世界杯冠军。

贝利的绰号是“球王”“黑珍珠”，他代表巴西一共参加92场比赛，打进77球，并帮助巴西夺得1958、1962、1970三届世界杯冠军。贝利不仅是巴西的球星，同时也是世界足球界的球星，在足球的历史上，贝利就像篮球界的张伯伦那样拥有独特的地位。

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