拜登与家人开始新年度假 似已决定竞选连任

美国总统拜登

美国总统拜登和家人抵达加勒比海的圣克罗伊岛度假，且据知情人士说法，拜登基本上已经决定要竞选下一届总统连任。

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中央社引述美国有线电视新闻网（CNN）的报导，克罗伊岛是拜登经常前往的度假地，而且是他做出有关重要决定的地方。报导还指出，留在华盛顿的拜登幕僚，正在加紧準备明年年初发表的总统国情咨文演说稿，通常咨文演说是每年1月底或2月初发表，而且这次演说的内容被视为是替拜登连任选战立下可能竞选主题与政见的机会。

拜登与第一夫人吉儿（Jill）喜爱前往属于美属维尔京群岛（US Virgin Islands）的圣克洛伊岛（St. Cr0oix）度假，自2000年以来，两人已经前往当地度假约有10次之多。2014年拜登夫妇就分別在跨年时与3月前往两次。2015年拜登决定不参加总统竞选后，也曾在那里过耶诞假期。2016年美国前总统特朗普（Donald Trump）胜选后準备入主白宫之前，拜登也在那里休息，度过副总统任内最后的时光。

过去两年，拜登一家没有前往圣克罗伊岛过年，今年恢复了2019年的行程。当时拜登正在考虑是否竞选总统，元旦当天他曾与夫人被拍到出现在圣克罗伊岛热门景点。当年的假期让拜登一家做出决定：数个月后他就宣布要参选总统。

本次拜登夫妇又赴圣克罗伊岛度假，令人有2019年重现的感觉。两人与关系密切的家人本周二（27日）陆续抵达。有几位知悉拜登家人近期通话的人士告诉有线电视新闻网CNN，拜登的家人现已承诺支持他参加2024年总统大选。

此前，拜登政府高层就认为，这趟圣克罗伊岛之行会非常重要，将在决定拜登政治前途上，扮演重要角色。尽管拜登仍打算与家人商量竞选连任的利弊，最近与他讨论过相关议题的人士表示，这件事基本上已经做出了决定。

拜登的团队也正在为他几个月后宣布竞选连任做准备，除非出现不可预期的事件或拜登突然改变心意才可能有变卦。原本外界不断揣测，现年80岁的拜登是否会寻求再连任4年，如今揣测可以停止了。

11月时，拜登就曾在一场记者会上表示：（竞选连任与否）“最终是个家族决定。我想每个人都希望我竞选（连任），但我们将需要讨论一番。“

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