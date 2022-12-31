委内瑞拉反对派自行终结瓜伊多过渡政府

委内瑞拉/政治

2022年，委内瑞拉反对派领袖瓜伊多在加拉加斯与反对派阵营负责人举行会议。这一天，由反对党主导的2015年产生的国民议会投票表决，宣布终结瓜伊多自2019年1月以来领导的过渡政府。

委内瑞拉反对派阵营30日投票表决后，宣布结束瓜伊多2019年1月自行宣布为总统后领导的过渡政府。三年来委内瑞拉自行宣布为总统的瓜伊多与被反对派指责靠舞弊当选总统的马杜罗分庭抗礼的局面似乎就此终结，但委内瑞拉政局依然混乱.

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2018年，委内瑞拉卸任总统马杜罗在总统选举中获得连任，但反对派指责选举舞弊，拒不承认选举结果。2019年1月，反对派政治人物瓜伊多自行宣布为总统，并组建过渡政府。这个过渡机制当时获得了美国以及法国等数十个国家的承认。过渡政府手中并无实权，但掌控着委内瑞来的海外资产。

但三年来，过渡政府并未能终结马杜罗政权，反对派内部开始分裂。而随着俄乌战争带来的全球能源危机，美、法等国对委内瑞拉持续无解的双头政局一筹莫展，对瓜伊多政府的支持开始动摇。尽管官方立场并为改变，但美国政府对马杜罗政权的态度有所缓和。反对派与马杜罗政府的对话和谈有些许进展后，白宫于一个月前放松了对委内瑞拉的制裁措施。法国总统马克龙也在11月的联合国气候大会之余，与马杜罗不期而遇，短暂交谈。

与此同时，在委内瑞拉周边国家哥伦比亚以及巴西，左翼政党重返政权，瓜伊多过渡政府进一步失去支持。

但瓜伊多过渡政府不复存在并未能使得委内瑞拉政局更加清晰明朗。投票宣布终结瓜伊多过渡政府的是2015年当选的国民议会，而马杜罗势力在2020年的立法选举中获得了国民议会的多数席位。2015年当选的由反对党主导的国民议会认为有选举舞弊，拒绝承认新当选议会的合法性，因此继续运作。周五投票表决时，72名议员投票支持终结过渡政府，29票反对，8人弃权。

反对派此前表示将会在明年组织内部初选， 推选共同候选人，参加2024年的总统选举

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