巴西民众将向足球界的传奇人物——球王贝利告别

巴西球王贝利

贝利的遗体将被暂时陈列在桑托斯足球俱乐部的维拉·贝尔米罗体育场的球场上，他职业生涯的大部分时间都效力这家足球队。

在去世4天后，球王贝利的公众守灵活动将在桑托斯市体育场举行，这位足球明星在这里创造了许多传奇。

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据贝利所在的终身俱乐部——桑托斯足球俱乐部（FC Santos）称，这位唯一赢得三届世界杯足球赛（1958年、1962年、1970年）球员的棺椁将安放在维拉·贝尔米罗（Vila Belmiro）体育场的中央，球场将于上午10点（格林尼治标准时间13点）对公众开放。

球场上的悬挂多条横幅，其中一幅展示了贝利身穿 "10 "号球衣的背影，而另外两条横幅上写着 "国王万岁 "和 "贝利82岁"。

体育场将24小时 "不间断地 "向公众开放，直到当地时间周二上午10点，届时送葬的队伍将穿过位于圣保罗东南75公里的城市——桑托斯的街道，然后举行葬礼，葬礼不对外开放，只有家人参加。

据球王的一位妹妹——玛丽亚-卢西亚-多纳西门托（Maria Lucia do Nascimento）称，送葬队伍将经过这位前球员的百岁母亲多娜-塞莱斯特（Dona Celeste）的家门口，她 还"不知道 "自己的儿子已经去世。玛丽亚告诉ESPN体育电视台，母亲生活在"在她自己的世界里"。

在21年的职业生涯中，踢进1283个球的天才球员，大部分时间效力于桑托斯俱乐部，他的去世震惊了巴西以外的地区，并引发了球迷哀悼浪潮。

但他的去世，到目前为止，还没有在巴西国内激起大规模的悼念活动：在他去世的圣保罗医院，在家人的围绕下举行的悼念，参加的人数并不多，就像他去世后的几天在维拉·贝尔米罗体育场一样。

悼念的人数稀少，可能是因为年末假期，许多巴西人去海边度假，且"球王"退役已经过去了几乎半个世纪，再加上他因对军事独裁（1964-1985年）和种族主义保持沉默，也引起一些人的反感。

不过，40岁的教师路易斯-桑托斯（Luiz Santos）相信，周一和周二（1月2日和3日）将有成千上万的人在桑托斯向 "巴西最伟大的偶像 "告别，尽管在贝利生前，他的人气不如后来的其他巴西偶像，如F1赛车手埃尔顿-塞纳（Ayrton Senna）那样火。

在桑托斯度假的54岁电工西尔维奥-内韦斯-索萨表示： "我相信会有很多人前来守灵，不仅仅是看过他比赛的老人，还有年轻人"。

在维拉·贝尔米罗球场外，贝利半身像和全身雕像前摆满了花束，而印有贝利肖像的横幅则展示在城市的另一个地方，那里也有一座他的纪念碑。一条横幅上写着 "我用我脚下的球让世界陶醉"。

在巴西的其他地区，也可以看到对贝利的纪念，例如在里约热内卢的巴西足球联合会（CBF）总部的一面墙上，有一个巨大的前号码 "10 "的图像，上面写着 "塞莱索 "球衣和 "永恒 "一词。

总统卢拉在巴西利亚举行的就职典礼上，也为贝利默哀一分钟。

据《圣保罗页报》报道，圣保罗的孔戈尼亚斯机场加强了安保措施，方便计划参加守夜、向贝利最后告别的运动员、政治家和其他人士的到来。

根据当地几家媒体公布的死亡证明，患有结肠癌的贝利在圣保罗的阿尔伯特-爱因斯坦医院住了一个月，直到12月29日因癌症引起的肾脏和心脏衰竭、支气管肺炎死亡。

12月21日，陪伴他走过最后一程的妹妹玛丽亚-卢西亚说，"我们和他在一起"。"她说："他非常平静，我们谈了一会儿，但我已经能感觉得到他的感受，他已经知道他要离开了。”

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